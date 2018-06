'Andere Tijden' volgende slachtoffer omroepbezuinigingen

Gehalveerd. “Dan weet je het wel”. Presentator Hans Goedkoop is er duidelijk over, in een veel gedeeld filmpje namens zijn programma Andere Tijden. Zijn redactie maakte vandaag bekend volgend jaar vijftig procent van hun budget en zendtijd te moeten inleveren.

Goedkoop verwijst ermee naar het verdwijnen van Brandpunt, dat het een half jaartje op halve kracht mocht proberen. Vorige week werd bekend dat de actualiteitenrubriek helemaal verdwijnt.

De voorgenomen bezuiniging op Andere Tijden is onderdeel van bredere hervormingen bij de publieke omroep (NPO). Eerder deze week schreef minister Slob (Media) aan de Kamer dat hij vasthoudt aan de voorgenomen kabinetsbezuinigingen van 62 miljoen in 2019, op een totale omroepbegroting van 802 miljoen dit jaar. Hierover zou gepraat kunnen worden als de reclame-inkomsten zouden meevallen, maar dat blijkt niet het geval. Slob wil nu met de NPO om tafel hoe deze bezuinigingen worden doorgevoerd, nadat NPO-baas Shula Rijxman de minister liet weten dat een ‘ontslaggolf’ en een ‘versobering van de programmering’ onvermijdelijk is.

Weeffout De kern van deze bezuinigingen is volgens Hans Goedkoop 'de weeffout' binnen de NPO. “Dat publieke zenders voor een belangrijk deel worden gefinancierd met commerciële inkomsten. Je ziet namelijk dat de voorgenomen bezuinigingen vooral worden verhaald op NPO2. Dat is de zender die meer dan NPO1 moeite heeft reclame-inkomsten binnen te halen.” Goedkoop vreest dat de publieke omroep zo langzaam verandert in een ‘commerciële omroep-light’. Er wordt nu bezuinigd op precies die programma's die de commerciëlen niet maken Hans Goedkoop, presentator Andere Tijden Het geschiedenisprogramma Andere Tijden begon in 2000 met het brengen van geschiedenisverhalen, die vertrekken vanuit de actualiteit. “Wij proberen daarin context aan te brengen – geschiedenis als de klankkast van de tijd. Het fijne ervan is dat geschiedenis een zekere afstand biedt. Het helpt je te zien wat er onder al het gedruis aan de hand is. Alleen wordt dat sterk aangetast als we maar 17, 18 afleveringen per jaar mogen maken." "En nog iets: we maken niet alleen Andere Tijden, maar zijn ook steeds meer series daarnaast gaan maken. Projecten als Gouden Eeuw, De IJzeren Eeuw, straks De Tachtigjarige Oorlog - dat kunnen we alleen maken doordat we deze bezetting hebben."

Sandwichformule “Daarbij zijn we een spinnenweb in historisch Nederland. Met onze redactie, zo’n vijftien man, kennen we iedereen in Nederland die wat met geschiedenis te maken heeft. Als je dat halveert, trek je dat spinnenweb kapot.” De programmamaker erkent dat de kijkcijfers teruglopen – hoewel hij erop wijst dat het marktaandeel gelijk blijft. “En nee, amusement op de NPO hoeft zeker niet weg – ik ben voor die sandwichformule, je hebt verstrooiing nu eenmaal nodig. Maar de kerntaak van de publieke omroep vind ik het maken van programma’s die de commerciëlen niet maken. Wat je nu ziet is dat er bezuinigd wordt op precies díe programma’s.” Maar er moet toch ergens bezuinigd worden? "Nou, waarom eigenlijk? We hebben nog steeds een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa. De economie draait als een tierelier. Als er één moment is waarin we die genoemde weeffout kunnen herstellen, is het nu.” De NPO wil niet specifiek reageren op de plannen rond Andere Tijden, omdat er ‘formeel nog geen besluit is genomen’. Wel blijft geschiedenis aldus de woordvoerder ‘een belangrijk onderdeel van NPO 2'. “We praten nu met de NTR over het versterken van ons educatieve platform Focus, waarin geschiedenis en wetenschap een prominente plek krijgen.”