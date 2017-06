'Amerika's nachtmerrie' Tupac blijft een icoon voor nieuwe generaties

Niet alleen de onopgeloste moord, ook zijn leven houdt nog altijd velen bezig. De film All Eyez on Me schetst zijn bijzonder productieve jaren voordat hij een mystieke raplegende werd.

Amerika's nachtmerrie' noemde hij zichzelf. Dat was op het debuutalbum van de in 1971 in New York geboren muzikale dichter. '2Pacalypse Now' (1991) is een reeks woeste nummers over onrecht en armoede die hij als jochie in East Harlem om zich heen had gezien: het nummer 'Brenda's got a baby' gaat over een verwaarloosd twaalfjarig meisje dat zwanger raakt.

Het album zette de toon voor Tupacs oeuvre, en wordt nu als een rauwe rapklassieker gezien. Het kreeg ook flinke kritiek. Toenmalig vicepresident Dan Quayle beschuldigde de rapper jonge zwarte mannen op te zetten tegen de politie. Tupac als onbegrepen artiest: het zou de tragiek van zijn leven worden en zijn sociale woede blijven voeden.

Nachtmerrie, volksheld, crimineel, 'revolutionair', martelaar, intellectueel? Tupac (spreek uit als toe-pak, nooit als toe-pek!) was een vat vol tegenstrijdigheden. Terwijl academici zich vastbijten in zijn teksten kom je de beeltenis van Shakur twintig jaar na zijn dood nog overal ter wereld tegen: op muurschilderingen, als tatoeage op het lichaam van bewonderaars (van wie sommigen zeker weten dat hij nog leeft).

Activistisch

'All Eyez on Me' is een knap gemaakte speelfilm over de activistische rapper. Debutant Demetrius Shipp Jr. speelt Shakur die als tiener het gedachtengoed van zijn moeder en stiefvader, leden van de Black Panther-beweging, begint uit te dragen. Eenmaal verhuisd naar Californië ontwikkelt Shakur, op school geïnteresseerd in literatuur, kunst en acteren, zich tot mediagenieke bling bling-verschijning. De mooie jongen met volle wimpers bouwde zijn imago op met neuspiercing, bandana's om het hoofd geknoopt als een ijverige huisvrouw uit de jaren vijftig, zware gouden kettingen, stevige ringen en volgetatoeëerd gespierd bovenlijf dat hij graag ontblootte: ongenaakbaar, onbevreesd en met ieder nieuw album een grotere ster.

De zogeheten 'rapoorlog' wordt algemeen aangehaald als verklaring voor de moord op Shakur

Moeder Afeni Shakur verbond zich niet aan de film (wel aan de documentaire die regisseur Steve McQueen op dit moment maakt), maar is, gespeeld door Danai Gurira, evengoed aanwezig als degene die flink bijdroeg aan Tupacs psychologische en maatschappelijke ruggegraat. 'Liever staand sterven dan op je knieën smeken', 'Je moet ergens voor stáán', het laatste nieuws rond activist Nelson Mandela in Zuid-Afrika: Tupac groeide ermee op. En: word je gearresteerd, laat de politie weten dat je je rechten kent.

Haar welbespraakte zoon was al even activistisch. Ook buiten de muziek greep hij iedere kans aan om in simpele, krachtige uitspraken ongelijkheid te veroordelen. In 1992 hield hij voor een MTV-camera een vlammende tirade tegen de kloof tussen arm en rijk in zijn land (en ja, de naam van miljonair Trump valt). Leuk natuurlijk, als je met hard werken 40 miljard hebt verdiend, zegt Shakur, maar 'kun je het bij één huis laten? Je hebt maar één huis nodig. En heb je twee kinderen, zijn dan twee kamers niet genoeg? Wat moet je met 52 kamers als je weet dat sommige mensen geen een kamer hebben?'

