'Als Gatti vrouwen alleen had gekust, rechtvaardigt dat dan zijn ontslag?'

Ongelooflijk hoe dit onderwerp in een jaartje tijd een podium heeft gevonden, waarop slachtoffers recht van spreken hebben en waarbij kousenvoeten en fluwelen handschoenen het kledingvoorschrift zijn.

In ‘Hollandse Zaken’ ging het vooral over de kwetsbare positie van de man als mogelijke dader. Het doodenge gevoel dat veel mannen moeten hebben omdat hun gedrag van toen naast de meetlat van nu wordt gelegd. Presentator Cees Grimbergen wilde daarbij het woord heksenjacht gebruiken, maar binnen drie minuten werd hem - door actrice Dian Biemans - al verzocht daarmee op te houden: de daders zijn niet de slachtoffers. Advocaat Peter Plasman reageerde meteen fel: beschuldigd worden staat momenteel ongeveer synoniem aan een veroordeling. En is ook niet goed.

Ik moest meteen denken aan wat ik las over de echtgenoot van de Zweedse operazangeres Anne Sofie van Otter. Hij pleegde in maart zelfmoord, vijf dagen voordat een onderzoekscommissie concludeerde dat er geen enkele grond was voor alle #MeToo-aantijgingen aan zijn adres. Een beschamende 1-0 voor de Zweedse schandaalpers.

Zinloos

Presentator Cees Grimbergen bracht uiteraard onze Nederlandse kwestie aan de orde: het ontslag van dirigent Daniele Gatti. Hier iets zinnigs over zeggen is een zinloze exercitie zolang de feiten niet bekend zijn. Grimbergen wilde dan maar theoretiseren: stel dat Gatti dames op de mond heeft gezoend, is zijn ontslag dan de juiste maatregel? Tricky om zo te discussiëren, maar het gesprek bleef beschaafd.

Studente Eva Lammers gaf hoop voor de toekomst. Niet alleen moeten mannen hun gedrag evalueren, vrouwen moeten mondiger worden, stelde ze. Zelf de grenzen beter aangeven, duidelijkheid scheppen over wat gewenst en wat ongewenst is.

Ik had graag een paar onderwijzers tussen de gasten gezien, om te horen of zij hun leerlingen nu beter trainen in helder denken. Zo van ‘ho, wat gebeurt hier nu, laat ik op zijn minst hardop mijn twijfel uiten’. Het zou mijzelf in misschien wel tien situaties niet zo’n dom schaap hebben gemaakt, dat te verbluft was om handen weg te duwen of tegen een vreemde gang van zaken te protesteren. Onder meer bij een huisarts. En diverse oprijdende types in het openbaar vervoer.

Van een Surinaamse mevrouw in een treincoupé leerde ik een tactiek. Gewoon hardop zeggen, zodat de medereizigers het horen: “Meneer, u zit wel heel erg met uw been tegen mij aan te duwen, kunt u me iets meer ruimte laten?” Een paar keer toegepast, en 100% successcore.