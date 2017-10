'Allah in Europa' komt wel erg dichtbij

Ik wil ook graag gerustgesteld worden, merk ik. Ik wil horen dat ik me geen zorgen hoef te maken over 'Allah in Europa'. En dat is niet wat hij te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie

'Is er een Europese versie van de islam aan het ontstaan?', is zijn hoofdvraag voor de VPRO. En valt het wantrouwen in Europa jegens de islam te overwinnen? Voor antwoorden reist hij in acht delen van Sarajevo naar Brussel, via Groot-Brittannië en Scandinavië. "Er is geen Europese islam. Er is islam in Europa", zei iemand in de Balkan hem, en die heeft gelijk. Er zijn vele versies. En als we al denken dat de islam in het hart van Europa milder is dan aan de randen, hebben we het mis. Hoe dichter hij Nederland nadert, des te dieper is de kloof tussen westerlingen en sommige groepen moslims.

Hoe dichter hij Nederland nadert, des te dieper is de kloof tussen westerlingen en sommige groepen moslims

Leyers begon zijn reis in Bosnië, waar de islam al meer dan vierhonderd jaar ononderbroken aanwezig is. Islamhaat leidde tot de verschrikkingen van Srebrenica. Maar de Bosnische versie blijkt eigenlijk heel geïntegreerd met Europese waarden. De vrouwen kiezen daar zelf wel of ze hun haar bedekken of niet, bewijzen twee zussen die samen een mode-ontwerpstudio runnen. De een draagt een hoofddoek, de ander niet. "Wijs ons niet af", zegt de eerste. "Wij zijn wat jullie nodig hebben." Ze bedoelt: laat onze liberale versie toe, zodat er geen voedingsbodem groeit voor de strenge islam.