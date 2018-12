‘All Alone’ is geen komedie waar je per se vrolijk van wordt

De titel ‘All alone’ is alvast volstrekt ironisch: Marko, een gescheiden vader die in dit donkerkomische drama niks liever wil dan meer tijd met z’n dochter doorbrengen, is nooit alleen. Hij zit op rokerige familiebijeenkomsten waar iedereen het beste weet hoe hij zijn dochter vaker kan zien, maar waar niemand een vinger wenst uit te steken om hem te helpen.

En zichzelf bovendien voortdurend tegenspreekt, soms zelfs in dezelfde zin. “Ik wil je best helpen maar je begrijpt dat ik je niet kan helpen.” Als het niet de familie is die rookgordijnen optrekt om haar eigen onmacht en meestal gewoon lamlendigheid te verhullen, dan is het wel de kafkaëske bureaucratie die Marko dwarszit. Had hij maar nooit dat ene formulier in moeten vullen. Als hij opvoert dat zij, de lieftallige dame van de bureaucratie, hem nooit gewaarschuwd heeft dat niet te doen, is daar het gat van de deur. Mochten de bureaucraten hem wel te woord staan, dan in de vorm van een monotone opsomming, zonder adempauzes, van wat hem wel en niet te doen staat. Een beetje zoals een verveelde mitrailleur zou klinken als die achter een loket zou zitten. Bobo Jelcic filmt het met een beweeglijke camera die Marko’s onrust en wanhoop treffend illustreert in de bescheiden 75 minuten speeltijd.