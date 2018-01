'Alarmerende ov-directeuren' zijn geen verontrustende types

Volgens het woordenboek heeft alarmeren twee betekenissen. De oorspronkelijke betekenis luidt 'door alarm te slaan op- of bijeenroepen'. In die betekenis herinnert het woord aan zijn militaire wortels: de Italiaanse uitroep all'arme (te wapen!), waarmee vroeger in tijden van nood en oorlog (hulp)troepen werden opgetrommeld.

In deze betekenis is alarmeren een overgankelijk werkwoord dat vrijwel altijd mét een lijdend voorwerp wordt gecombineerd, zoals in 'we moeten de hulpdiensten alarmeren'. Een zin als 'Hij alarmeert.' in de betekenis 'Hij slaat alarm.' komt niet voor.

Vaak wordt alarmeren in figuurlijke betekenis zónder lijdend voorwerp en in de vorm van het tegenwoordig deelwoord gebruikt

Daarnaast betekent alarmeren figuurlijk 'verontrusten'. Die betekenis tref je aan in 'Signalen van radicalisering alarmeren de minister'. Vaak wordt alarmeren in deze betekenis zónder lijdend voorwerp en in de vorm van het tegenwoordig deelwoord gebruikt: 'Die signalen zijn alarmerend'; 'Het zijn alarmerende signalen'.

Hoe zit het met de alarmerende ov-directeuren? De vorm (tegenwoordig deelwoord) roept vanzelf de betekenis 'verontrustend' op, terwijl het woord in dit geval de betekenis 'alarm slaan, waarschuwen' (die een object vereist) beoogt te hebben. Laten we zeggen dat een juiste interpretatie in dit geval een héél welwillende lezer vereist.

