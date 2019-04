‘After Life’ is wel erg zoetsappig, maar dat weet Ricky Gervais prima te compenseren

Gervais speelt Tony, net weduwnaar en zwaar depressief. In de allereerste scène spreekt zijn overleden vrouw hem toe via een videoboodschap. “Ga eropuit”, zegt ze. “Ga niet zitten sikkeneuren, je bent een geweldige, warme, vrolijke vent.”

Daarna zie je Gervais met waterige ogen naar zijn laptop kijken en kun je de rest van de serie bijna spellen: een verse weduwnaar probeert iets van zijn leven te maken en gaat voorzichtig op zoek naar nieuw geluk in zijn leven. Gaap, saai.

Maar dit is Ricky Gervais, de man van de keiharde, nietsontziende humor. Die er niet voor terugdeinst om tijdens de Golden Globes een zaal vol filmsterren uit te schelden voor ‘pretentious cunts’ en furore maakte met The Office en Extra's, beide series met de typische ongemakkelijk Gervais-humor en een redelijke dosis levenslessen en sentiment.

Glazuur

After Life is in lijn met ‘Derek’, de vorige creatie van Gervais, waarin hij een mentaal uitgedaagde goedzak speelt die in een bejaardentehuis werkt. De morele les van toen was dat we ouderen niet meteen af moeten schrijven en dat aardig zijn toch wel het belangrijkste ooit is.

Tony verwerkt de dood van zijn vrouw op zijn eigen manier: hij is een onuitstaanbare klootzak tegen iedereen om hem heen

In After Life is die dosis levenslessen nog hoger. Het ene moment lig je krom van het lachen, het volgende doet de zoetsappigheid je kokhalzen. Het glazuur springt al helemaal van je tanden als Tony op het kerkhof met een weduwe praat. Wees aardig voor mensen, dan zijn ze ook aardig voor jou, zegt ze terwijl ze verdrietig naar het graf van haar man kijkt. Ja ja, we weten het wel.

Maar als je die vele levenslessen voor lief neemt, is After Life een mooie toevoeging aan het repertoire van de Britse komiek. Dat komt ook doordat de serie niet om het onderwerp zelfdoding heen draait. Tony gooit het recht in je gezicht, bijvoorbeeld als hij in de badkuip zit met een scheermes op zijn pols, maar ook als zijn zwager uitschreeuwt: ‘Waarom kun je niet gewoon gelukkig zijn?!” Alsof verdriet, depressie en suïcidale gevoelens uit te zetten zijn met een grote rode knop.

Tony verwerkt de dood van zijn vrouw op een hele andere manier: hij is een onuitstaanbare klootzak tegen iedereen om hem heen. Hij zegt wat hij wil, tegen wie hij wil, of het nou een kind is of zijn zwager. Want als ik gewoon een rotzak ben, redeneert Tony, maalt niemand erom als ik straks een einde aan mijn leven maak.

Er zijn fans die online hun beklag doen dat Gervais een paar grappen uit zijn stand-upshows herhaalt, maar dat is klein zeer. Van zijn humor moet je houden, maar ze slijt nooit. De cast is ijzersterk, met een paar bekende gezichten uit de eerdere series. Komiek David Earl, die zichzelf in Derek onsterfelijk maakte als de dakloze Kevin, is ook weer present. Dit keer als dorpsgek Brian, en dat doet hij bijzonder goed.

En Gervais zelf? Hij is een fantastische acteur. De leegte in Tony’s ogen maakt dat je de tv een knuffel wil geven. De liefde die hij voelt voor zijn overleden vrouw spat van het scherm. Als hij voor de zoveelste keer verkondigt hoeveel hij van haar houdt en hoeveel pijn het doet dat ze er niet meer is, staat het huilen je nader dan het lachen en pak je je eigen geliefde net even iets steviger vast.

After Life is te zien op Netflix.

