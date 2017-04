'20th Century Women' vormt mooi mozaïek van mini-biografietjes

De grafisch ontwerper, reclamemaker en scenarist-regisseur (1966, getrouwd met filmmaakster Miranda July) maakte eerder met 'Beginners' al een film over zijn vader, die op diens vijfenzeventigste 'uit de kast' kwam. Blijkbaar gaat dat Mills goed af, teruggaan in zijn eigen verleden. Ditmaal filmt hij in Santa Barbara waar hij opgroeide en hangt hoofdrolspeelster Annette Bening de sieraden om die zijn moeder ooit droeg.

Bening speelt Dorothea als een sociaal magnetische, en tegelijkertijd gesloten vrouw die in 1979 een prachtige bouwval-in-renovatie bewoont met haar puberzoon Jamie (Lucas Jade Zumann), een jonge vrouw en de besnorde klusjesman (Billy Crudup).

Verteller van het verhaal Jamie is een skater die gepest wordt om zijn Talking Heads-shirt, verliefd is op zijn iets oudere, zwelgende buurmeisje (Elle Fanning), en zich probeert los te maken van zijn kettingrokende moeder op Birkenstocks die geen genoeg krijgt van filmklassieker 'Casablanca'.

Met zijn uitstekende acteurs maakt hij een reeks schitterende observaties

Een eeuw mensenlevens De film mag een persoonlijk drama zijn, Mills maakt er tegelijkertijd een mozaïek van minibiografietjes van dat wel degelijk iets zegt over een eeuw mensenlevens. Dorothea bijvoorbeeld heeft de Depressie meegemaakt, zij is van de generatie die 'nooit toegeeft dat iets niet is gelukt'. Zoon Jamie groeit op met de Vietnam-oorlog én grote welvaart: een jeugd vol verveling. De roodharige huurster (Greta Gerwig in een gevoelige rol) voelt zich thuis bij de vroege punkscene. Culturele en politieke context vormen een mens, zo laat Mills op een bijna vanzelfsprekende manier zien in deze geestige, warmbloedige film rond intelligente, veellagige Californiërs. Met zijn uitstekende acteurs, die ingehouden spelen en toch kleurrijke personages neerzetten, maakt hij een reeks schitterende observaties over ouderschap, liefde, muziek, psychedelica en natuurlijk - het zijn de jaren '70 - seks. 20th Century Women

Regie: Mike Mills

Met: Lucas Jade Zumann, Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig

