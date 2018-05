'1793' is in alle opzichten een meeslepend boek

In een stinkende plas net buiten Stockholm drijft een verminkt lichaam, of wat ervan over is: een romp en een hoofd met uitgestoken ogen. Een maandenlange marteling moet zijn voorafgegaan aan de dood van de onbekende man, want alle stompen van de afgezette ledematen zijn geheeld.

Niklas Natt och Dag schreef met '1793' een historische thriller met de gore van een horrorcultfilm. Dus geen achttiende-eeuwse galanterieën, verlichte idealen en naar talk geurende pruiken, maar stinkende stegen in een verloederde stad waar de huizen even verrot zijn als de moraal - die zo'n beetje inhoudt dat je naar beneden trapt als je ermee wegkomt en naar boven likt als je de kans krijgt. Zowel het lompenvolk als de machthebbers maken zich er schuldig aan.

Niklas Natt och Dag slaagt erin het boek uit te laten stijgen boven de gangbare Scandinavische mis­daad­lec­tuur-op-ni­veau

Laatste zaak Het lijk wordt uit het water gevist door de tuchtwacht Cardell, een vechtjas met één arm en een houten prothese waarmee hij rake klappen uitdeelt. De moord wordt de laatste zaak van inspecteur Cecil Winge, die lijdt aan tuberculose en spoedig zal sterven. Om de dader te vinden moet Winge allereerst de identiteit van het slachtoffer achterhalen. Hij is te zwak om het alleen te doen, en moet bovendien in het geheim opereren, want de autoriteiten zitten helemaal niet te wachten op het gewroet van Winge in hun beerputten. Winge roept de hulp in van Cardell. De verminkte tuchtwacht en de stervende inspecteur, ze lijken elkaar nodig te hebben om een heel andere reden dan deze moordzaak. Ze herkennen iets in elkaar: rechtschapenheid, de wil om het goede te doen. Tekst loopt door onder afbeelding © rv Een mooi contrapunt in dit speurverhaal vormen de belevenissen van Anna-Stine, een jonge wees die de gruwelen van een 'spinhuis' overleeft en wordt opgejaagd door mensenhandelaren en andere sadisten. Ze worstelt zich door een opeenstapeling van beproevingen die - ook in de vaart waarin ze worden opgediend - doen denken aan 'Oliver Twist' en 'Les Misérables'. Je weet dat Anna-Stine's verhaal dat van de inspecteur en de tuchtwacht gaat kruisen, maar je weet niet hoe en wanneer. Ondertussen vervolgen de twee hun onderzoek in een bordeel waar de man-zonder-ledematen tot pervers vermaak heeft gediend van heren die veel te hooggeplaatst blijken om aan de tand te voelen, laat staan aan te klagen. In een vervallen landhuis waar het slachtoffer gemarteld is vinden ze ten slotte de moordenaar. De echte ontknoping moet dan nog volgen. Bleef het bij dit alles, dan was '1793' een spannend griezelboek met een historisch sausje en wat nordic noir elementen. Maar de roman wil meer zijn dan een historische Scandi-thriller. In Zweden werd het boek als 'Bellman-noir' bestempeld, wat menig Zweed meteen deed likkebaarden, want dichter-zanger Carl Michael Bellman, de officieuze hofmuzikant van de in 1792 vermoorde koning Gustav III, is nog altijd zeer geliefd en een connectie met zijn naam alleen al is een kwaliteitskeurmerk.