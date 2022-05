Zweedse satire op superrijkdom ‘Triangle of Sadness’ wint Gouden Palm

Triangle of Sadness is een zwarte komedie die zijn pijlen richt op de modewereld en de superrijken die op een luxe cruise belanden, en eindigen op een onbewoond eiland.

Het is daarmee de tweede keer dat Östlund de hoofdprijs van het grootste filmfestival ter wereld wint. Vijf jaar geleden viel hem de eer te beurt met The Square, zijn satire op de wereld van de moderne kunst. Östlund zei in zijn dankwoord dat hij een film wilde maken die onderhoudend is, maar ook tot nadenken stemt. “Een film die vragen stelt”, aldus de regisseur, “en dat je iets hebt om over te praten als je de bioscoop uit komt.”

Zweedse cinema staat op de kaart

Naast goud voor Triangle of Sadness was er ook lof voor twee andere Zweedse producties, en daarmee deed Zweden het als filmland uitzonderlijk goed. De Zweeds-Iraanse regisseur Ali Abbasi zag een van zijn hoofdrolspelers bekroond. De Iraanse Zar Amir Ebrahimi werd uitgeroepen tot beste actrice. In het op ware gebeurtenissen gebaseerde Holy Spider speelt ze een formidabele rol als journaliste uit Teheran die meehelpt een seriemoordenaar te vangen die het voorzien heeft op straatprostituees in de heilige Iraanse stad Mashhad.

In haar ontroerende dankwoord zei de actrice dat de film over vrouwen gaat, over hun handen en hun voeten, en hun seksualiteit, kortom over alles wat normaal gesproken onmogelijk is om te tonen in Iran.

Ook Tarik Saleh viel in de prijzen. De Zweedse regisseur met Egyptische wortels ontving voor Boy from Heaven de prijs voor het beste scenario. In het drama krijgt een intelligente visserszoon een beurs voor de prestigieuze koranschool Al-Azhar in Caïro. Hij komt er terecht in een slangenkuil, een complex labyrint waarin een bloedige machtsstrijd wordt uitgevochten, waarbij politiek en leger nauw betrokken zijn.

Tarik Saleh die zijn film opnam in Istanbul zei niet terug te kunnen naar Egypte, het land dat hij als geen ander lief heeft. Hij droeg zijn prijs op aan jonge filmmakers in Egypte. “Laat je stem horen en vertel je verhalen”, aldus Saleh. Bewonderenswaardig wel, twee kritische, thriller-achtige films uit Zweden over onvrijheid in Iran en Egypte, gemaakt door regisseurs die de betreffende landen van binnenuit kennen.

Weelde aan Vlaams en Waals talent

Behalve de Zweden deden ook de Belgen het uitstekend. Alle drie de Belgische films die meededen in de competitie om de Gouden Palm werden bekroond, en niet gering: de jongste prijswinnaar Lukas Dhont (31) ontving de Grand Prix, de belangrijkste prijs na de Gouden Palm.

Na zijn eerdere triomftocht in Cannes met de film Girl is Lukas Dhont met Close toegetreden tot de inner circle van van Cannes. Het fijnzinnige Close gaat over de innige vriendschap tussen twee 13-jarige jongetjes die naar de eerste klas van de middelbare school gaan, om erachter te komen dat anderen kritisch kijken naar hun liefdevolle omgang. “Zachtheid is geen zwakte”, aldus Lukas Dhont, “ik draag deze prijs op aan de tederheid.”

Dhont moest zijn Grand Prix wel delen met de Franse veterane Claire Denis. Haar film Stars at Noon was door de internationale niet best ontvangen maar dat er een prijs voor haar in zou zitten, was wel voorspeld: juryvoorzitter Vincent Lindon speelde in meerdere films van Denis.

Maar even terug naar de Belgen: ook Felix van Groeningen en echtgenote Charlotte Vandermeersch werden bekroond voor hun boekverfilming Le Otto Montagne (De Acht Bergen), naar het boek van Paolo Cognetti. Zij ontvingen voor hun Italiaanse avontuur (opnieuw een film over een innige jongensvriendschap) de Juryprijs, die gedeeld werd met de Poolse regisseur Jerzy Skolimowski. De laatste had de origineelste speech. Skolimowski, op zijn 84ste de oudste prijswinnaar, bedankte uitgebreid de zes ezeltjes die in zijn film EO figuren. De film volgt, erg origineel, het levenspad van een ezeltje, dat in de film door meerdere Sardijnse ezeltjes wordt ‘gespeeld’.

Tot slot vielen ook de gebroeders Dardenne met hun vluchtelingendrama Tori et Lokita in de prijzen. Zij werden geëerd met een speciale prijs ter gelegenheid van de jubileumeditie van het festival. De Belgen deden het daarmee uitzonderlijk goed. Wat een weelde aan talent, zowel in Vlaanderen als Wallonië. België stond al op de kaart als filmland maar dat is tijdens het 75ste Filmfestival van Cannes nog eens flink onderstreept.

Gouden Palm : Triangle of Sadness (48) van Ruben Östlund uit Zweden.

Grand Prix : ex aequo Close van Lukas Dhont (31) uit België en Claire Denis (76) met Stars at Noon uit Frankrijk.

Juryprijs : ex aequo Le Otto Montagne van Felix van Groeningen (44) en Charlotte Vandermeersch (47) uit België en EO van Jerzy Skolimowski (84) uit Polen.

Beste Regie : Park Chan-wook voor Decision to Leave (Zuid-Korea).

Beste Scenario : de Zweeds-Egyptische scenarist en regisseur Tarik Saleh (50) voor Boy from Heaven.

Beste Actrice : de Iraanse actrice Zar Amir Ebrahimi (41) voor Holy Spider van Ali Abbasi (Zweden).

Beste Acteur : de Zuid-Koreaanse acteur Song Kang-ho (55) voor Broker van Hirokazu Kore-eda (Japan)

Prix 75ste Filmfestival van Cannes: Tori et Lokita van Jean-Pierre (71) en Luc (68) Dardenne uit België.

