Zwarte opera ‘Blue’ is een overdonderende klap in het gezicht

Een opera die inclusiviteit en diversiteit uitstraalt, die actueel en ontroerend is, muzikaal en tekstueel overdonderend, en die een nieuw publiek naar het theater weet te lokken. Te mooi om waar te zijn? Nee, zo’n opera is Blue, die al die hokjes groen aanvinkt. Maandagavond presenteerde De Nationale Opera de Europese première voor een volle zaal die steeds stiller en stiller werd, en aan het eind langdurig ovationeel reageerde.

De makers van Blue zijn tekstschrijver/regisseur Tazewell Thompson en componist Jeanine Tesori. Hij zwart, zij wit. Ze trokken samen op toen The Glimmerglass Festival in New York hen een opdracht gaf. De opera moest gaan over de rol die ras en ongelijkheid spelen in Amerika. Politiegeweld tegen zwarte mensen bestond al, maar de dood van George Floyd en de Black Lives Matter-beweging lagen nog in de toekomst toen de opera in 2019 in première ging. Een opera die op de golven van de tijdgeest gemaakt is dus, en nu nóg actueler en relevanter is.

Black man in blue

Op verzoek van Tesori maakte Thompson van The Father in het verhaal een politieagent in plaats van een jazzmuzikant. Aanvankelijk deed Thompson dat met grote weerzin, maar hij voelde dat Tesori gelijk had en dat het drama er nog beter door zou worden. Hij creëerde een intrigerende black man in blue. De titel staat voor het blauw van het politiekorps in New York, maar blauw is ook de kleur die van oudsher bij jongetjes past. En als aan het begin een zwangere vrouw haar vriendinnen vertelt dat ze een jongetje krijgt, schrikken ze. Je kunt in Harlem maar beter geen zwarte jongen op de wereld zetten. Als dan ook nog blijkt dat de vader een politieagent is, ligt in die kleur blauw een verschrikkelijk conflict op de loer. Als in een Griekse tragedie.

The Mother en haar drie vriendinnen (Vuvu Mpofu, Thembinkosi Magagula en Rehanna Thelwell). Beeld Clärchen en Matthias Baus/DNO

Het verhaal, dat in verspringende tijdsblokken wordt opgediend, is snel verteld. Het zwarte jongetje groeit op tot een kunstenaar en activist. De waarschuwende woorden die The Father zijn zoon in een even mooie als wanhopige scène voorhoudt – ‘draag geen capuchon, geen glimmende voorwerpen, neem geen tatoeage, maak geen vuist’ – helpen niet. The Son wordt door politiegeweld gedood.

Tien werkelijk magistrale zangers

Tekst en muziek gaan in deze opera een ongekend prachtig verbond aan. Het geheel werd vlekkeloos en op zeer hoog niveau uitgevoerd door het Residentie Orkest onder leiding van Kwamé Ryan en tien werkelijk magistrale zangers, allen zwart. Blue is een overdonderende klap in het gezicht. Tesori schreef theatrale en prachtige muziek en kent de Puccini-trucs om het gemoed te raken. Het We wish-terzet van de drie vriendinnen is topmuziek, die later als orkestraal intermezzo terugkeert.

Het duet tussen The Father en The Reverend is een dramatisch hoogtepunt. De begrafenisscène groeit uit tot een magnifiek gezongen sextet, waarin de climaxwerking bij het gospelachtige Lay my burden down schitterend pathetisch werkt. En de slotscène, waarbij we terugspringen in de tijd en het harmonieuze samenzijn tussen vader, moeder en zoon vlak voor het fatale schot nog even meemaken, is een theatrale meesterzet. De laatste woorden van The Son hakken erin: ‘Nothing will happen’.

Nog vijf voorstellingen t/m 22/11. Op 15/11 is er een debat over ‘Blue’ in De Balie. Info: operaballet.nl

