Zwarte Cross-organisatoren starten publieke omroep: ‘Stamppot’ heeft maling aan hokjesgeest

Maandag meldden de drie initiatiefnemers zich bij het Commissariaat van de Media als aspirant-omroep. Stamppot moet een ‘veilige haven op het grote boze internet’ worden voor iedereen ‘die op een positieve wijze maling heeft aan welke vorm van hokjesgeest dan ook’, zo meldt hun persbericht.

Drijvende krachten achter de nieuwe omroep zijn media-ondernemer Stan Gordijn, Ronnie Degen en Pieter Holkenborg van Feestfabriek Alles Komt Goed BV, het bedrijf achter de festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana. In februari 2021 moet hun platform live gaan.

“Wij zien onszelf niet als typische evenementenorganisatoren”, zegt Holkenborg. “Zo hebben wij in de loop der jaren succesvolle kinderboeken uitgegeven en een stichting opgericht die microkredieten verstrekt voor iedereen met een origineel idee voor het oosten van het land. We hebben de Achterhoekse vlag in het leven geroepen en diverse malen aandacht gevraagd voor maatschappelijke onderwerpen als mensenrechten, toegankelijkheid van festivals voor mindervaliden en lhbti-acceptatie. Uit dezelfde creatieve ambitie is het idee voor online platform Stamppot voortgekomen.”

Als het lukt, wacht de leden een feestje

“De insteek van het online platform is de blauwdruk voor de aspirant-omroep”, zegt Stan Gordijn. Om die de status van aspirant-omroep te laten krijgen, moet de vereniging voor 31 december 50.000 betalende leden werven.

Zo’n lidmaatschap kost 7,50 euro per jaar en op zaterdag 18 juli begint Stamppot met zijn wervingscampagne tijdens een livestream-evenement, dat ook bedoeld is om Zwarte Crossbezoekers een hart onder de riem te steken.

Als Stamppot de deadline haalt, moet de omroep van de Mediawet onafhankelijk en onder een nieuwe naam verder. Lukt het de aspirant-omroep om erkenning binnen te slepen, dan staat de leden een feestje te wachten, zegt penningmeester Degen. “De eerste ledenvergadering van de omroepvereniging zal zijn in een grote feesttent, zodra de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn.”

Lees ook:

Islamitische kijker heeft straks wat te kiezen op de tv

Nederland krijgt voor het eerst in elf jaar mogelijk weer een moslimomroep. Twee aspirant-omroepen hebben zich gemeld.