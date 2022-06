Zwangerschapsdiscriminatie, daar moeten we het eens flink over gaan hebben

Niet per se wat je zou verwachten tussen het visuele geweld en de commerciële glibberigheid van Instagram, maar er wordt daar toch weleens een punt gemaakt waar je aan terugdenkt, en misschien nog wel een keer, en nog een keer. Mij gebeurde dat vorige week met de post van comédienne Soundos El Ahmadi over de filmrol die ze niet mocht spelen omdat ze zwanger was. En de post van schrijfster Sarah Sluimer als reactie daarop, over de keer dat zij werd ontslagen vanwege een zwangerschap. “Ben er werkelijk kapot van. Had ik mijn bek moeten houden?”, schreef El Ahmadi. “Rechtvaardigheid is pas te behalen als je tot het einde der tijden bereid bent je stem te verheffen”, schreef Sluimer.

Het bleef hangen, omdat het me de keren in herinnering bracht dat ikzelf met bollende buik de deur werd gewezen. Een keer door een ‘verandermanager’ bij een blad waar ik toen al jaren freelancete. De andere keer in een mailtje van een krant waarin me een vast plekje was aangeboden. Het ging opeens niet door, maar dat had heel expliciet níéts met de zwangerschap te maken, aldus de mail.

Kotsmisselijk en op zoek naar nieuw werk

Geen herinneringen om te delen, vond ik. Let’s not make this about me. El Ahmadi leek in nieuwe Instagramberichten ook alweer verder te gaan met haar leven, de mediastorm ging voorzichtig liggen.

Ik dacht er nog wel aan terug, toen ik een scène zag in het nieuwste seizoen van Working Moms (Netflix), waarin een personage aan een collega toevertrouwt dat ze zwanger is. De spanning is te snijden: als kijker voel je dat dit niet goed kan gaan – een cliché, omdat het zo vaak gebeurt. En het gaat ook niet goed, binnen de kortste keren staat haar positie op het spel.

En ik dacht er nog een keer aan terug, toen ik een vers zwangere vriendin sprak. Ze was kotsmisselijk en op zoek naar nieuw werk, en zag nu al op tegen het moment dat ze moest zeggen dat ze zwanger was. Dan zou ze heus niet worden aangenomen. “Maar dat is zwangerschapsdiscriminatie!” protesteerde ik. “Maar ik begrijp het ook wel”, zei ze, de vrouwonvriendelijke cultuur netjes geïnternaliseerd.

Dus ik schrijf er toch maar dit stukje over.

Beeld Instagram

Moederschapsboete en vaderschapsbonus

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen minder loon en minder kansen krijgen als ze zich voortplanten (een ‘moederschapsboete’). Mannen stijgen in achting en treft het omgekeerde (een ‘vaderschapsbonus’). Dit soort discriminatie kan lekker subtiel, vooral in een flexibele arbeidsmarkt als de Nederlandse. Daar gaat het vaak niet over iets duidelijks als ontslagen worden, maar om een lastig te interpreteren ‘nee’ in de zwerftocht van de ene naar de andere baan of klus. Een zwangere hosselaar wordt er makkelijk uitgespeeld. En spreekt zich er bovendien niet graag over uit, want zeker weten doet ze het nooit, en de alternatieve verklaring is: je bent gewoon niet goed genoeg.

Het irriteert me. Deze vrouwen willen werken, móéten werken, mogen geen deeltijdprinsessen zijn. Maar het wordt ze wel heel moeilijk gemaakt, terwijl ze het gewicht van een nieuw mens meetorsen. Ik ben blij dat El Ahmadi en Sluimer van zich lieten horen, en hoop dat er meer volgen. We moeten het hier eens flink over gaan hebben, tussen de visuele glibberigheid van Instagram, op onze Twitter-zeepkistjes, in onze Facebook- en LinkedIn-updates, tijdens een TikTok-dansje desnoods.