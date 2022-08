Zomergast Sandra Phlippen heeft mijn bancaire beeld, en wellicht ook het uwe, ingrijpend bijgesteld

Alvorens in te schakelen op Zomergasten, bladerde ik door De Prooi van Jeroen Smit. Hoe zat het ook alweer met ABN Amro? Was dat niet de bank die door hebzucht, wanbeleid en arrogantie ten onder ging en in 2008 noodgedwongen terechtkwam in handen van de Staat? Precies. Als een thriller beschrijft Smit de deconfiture van het machtige instituut en zijn ooit zo onkreukbare bankiers. Mijn beeld van de moderne, bancaire wereld is grotendeels door dit magnifieke boek gevormd.

Zou Zomergast Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro, aan dit beeld tornen? Vooropgesteld, over de crisis van haar bank in 2008 ging het gek genoeg niet. Evenmin over de recente witwas-schikking met het OM. Wel over de ‘vreselijke producten’, die financiële instellingen destijds verkochten, ofschoon, volgens Phlippen, bankiers er nooit op uit waren klanten doelbewust een loer te draaien.

Toont ABN Amro voldoende maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Op de vraag van Janine Abbring, deze avond zeer alert, of ABN Amro nú voldoende maatschappelijke verantwoordelijkheid toont, antwoordde ze volmondig met: nee. Als voorbeeld noemde Phlippen het Akkoord van Parijs, waarmee de bank in haar financiële beleid meer haast mag maken. “Daarom werk ik er: om klimaatrisico’s te beprijzen.”

Zomergast Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro, aan tafel bij Janine Abbring.

Klimaatverandering was de rode draad van deze avond. We zagen een fragment uit Soylent Green (1973), een dystopische thriller waarin de aarde anno 2022 bezwijkt onder overbevolking en klimaatmisère. De wereld kan eraan gaan, waarschuwde Phlippen, maar we zijn nog steeds bij machte ons lot in eigen hand te nemen. De recente klimaat-bekering van de VVD, voorbij haalbaar en betaalbaar, juichte ze toe.

“Hoe moet het dan met economische groei?”, vroeg Abbring. “Ondernemingen blijven nodig”, sprak haar gast, “maar we zullen moeten consuminderen.” Desnoods onder staatsdwang, want ‘theezakjes aan de waslijn hangen’, zet geen zoden aan de dijk. Het vizier moet, in haar ogen, meer gericht zijn op welzijn dan op Bruto Binnenlands Product.

Het kapitalisme is een destructieve kracht als je haar niet temt

Op dat moment peinsde ik: wat een prettig eigenzinnige vrouw is dit. Had ik niet verwacht van een bancair econoom. Maar dat bleek aan mijn eigen vooroordeel te liggen. Phlippen: “Men denkt altijd: economen zijn voor het kapitalisme. Maar het kapitalisme is een destructieve kracht als je haar niet temt. Met dat temmen is 90 procent van mijn collega’s bezig.”

Beelden van Occupy Wallstreet, Don’t shoot the messenger, ondersteunden haar betoog. “Er is toch iets grondig mis als mensen wereldwijd in tentjes op de grond gaan slapen?!”, vroeg ze retorisch. Helaas lopen demonstranten vast in onze complexe instituties, waarna ze hun toevlucht zoeken in complottheorieën en populisme. De overheid moet, zo vindt de Limburgse, een krachtiger rol spelen in de economie: bestrijden van armoede en ongelijkheid en meer verzorgingsstaat.

Vijftien jaar na de financiële crisis heeft Sandra Phlippen mijn bancaire beeld, en wellicht ook het uwe, ingrijpend bijgesteld. In feite hield ze drie uur lang een pleidooi tegen neoliberalisme en overdreven zelfredzaamheid en vóór het Rijnlandse model (menselijk kapitalisme). Zonder hun namen te noemen bleek ze Keynes (meer overheid) en Piketty (meer gelijkheid) tegelijk. Een verhaal dat je vroeger weleens bij de PvdA hoorde.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.