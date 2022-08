Zomergast Derk Sauer blijft een onpeilbare man

Aan het eind van drie uur Derk Sauer vroeg ik me af: wie heb ik nu eigenlijk gezien? Sauer de media-ondernemer, de activist of de ‘politicus’? Ik gok op de laatste. Moeilijke vragen van Janine Abbring omzeilde hij gewiekst. Of hij deed een beroep op zijn jeugdige naïviteit. Bijvoorbeeld toen zij vroeg waarom hij wapens had gesmokkeld voor de IRA. “Een verwarrende ervaring voor een jongere als ik”, vond de Zomergast.

Maar ook op oudere leeftijd bleek hij bepaald geen baken van helder inzicht. “Bij de annexatie van de Krim in 2014 had je begrip voor Poetin”, wierp Abbring hem voor de voeten. “Daar ben ik snel op teruggekomen”, klonk het zwak.

Sauer woonde vanaf 1989 tot enkele maanden geleden als uitgever van onder meer The Moscow Times en Playboy in Rusland. Misschien zie je de zaken anders in het land zelf, dat kan natuurlijk, maar doe dan niet zo geheimzinnig.

Hoe zat het met het gangsterkapitalisme?

Waarom bijvoorbeeld weigerde hij Ruslands nieuwe rijken oligarchen te noemen? Volgens Sauer zijn het simpelweg mensen die gebruik hebben gemaakt van de chaotische overgang naar de markteconomie. Let wel: gébruik, geen mísbruik. Hoe zat het met hemzelf en het gangsterkapitalisme, vroeg Abbring scherp. “Ik heb geprofiteerd van de veranderende maatschappij”, luidde het antwoord. Weer zo’n politiek statement waarmee je alle kanten uit kunt.

Derk Sauer in ‘Zomergasten’ tegenover Janine Abbring. Beeld

Abbring beet door. “Waarom liet je je beschermen door oligarch Chodorkovski?”En: “In 2013 schreef je over hem in NRC dat er bloed aan zijn handen kleefde?” Ook hier weer veel gezigzag. Dat het een rommelige tijd was, dat je in de VS toch ook roofbaronnen had, enzovoorts.

En zo stapelden de foute mannen in Sauers leven zich op. Wat verzweeg hij, waar lag zijn loyaliteit? Al snel waren er zoveel losse eindjes en tegenstrijdigheden dat ik de tv uit wilde doen. Bijvoorbeeld: in 1968, na de Russische inval in Tsjechoslowakije, organiseerde Sauer “de eerste demonstratie ooit in Amstelveen”. Maar korte tijd later sloot hij zich wel aan bij de KEN: Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland, voorloper van Sauers favoriete partij, de SP.

Sauer deed zijn ‘bekentenis’ enigszins ongemakkelijk schuifelend op zijn stoel, en Abbring hoorde het minzaam lachend aan. Terwijl ze ook hier alert had moeten zijn. Hoe viel 1968 te rijmen met de KEN? Dat mag je als kijker zeker zelf uitzoeken op internet? Wel, dat heb ik gedaan. De KEN hing dictator Mao aan, zo las ik, en was derhalve anti-Russisch. Zo leg ik voor mezelf die link dan maar.

Het Westen was te triomfantelijk, dat dan weer wel

Poetin kwam de hele avond niet in beeld. En dat was fijn. Het sierde Sauer dat hij erkende de Russische president te lang te hebben vertrouwd. “Ik had feller op hem moeten zijn, ook bij de annexatie van de Krim.” Poetins oorlog in Oekraïne veroordeelde hij. Maar het conflict was wel mede de schuld van het Westen, omdat ‘we’ te triomfantelijk waren over de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Dat dan weer wel.

Halverwege de avond meldde Abbring dat collega-journalisten ‘nogal rottig’ over Sauer twitterden. Het ging erover dat hij zijn zoon Tom zou hebben gekoppeld als tolk aan de Tsjetsjeense dictator Kadyrov. “Ik heb hem niet gekoppeld”, zei Sauer, “maar ik had het Tom wel moeten afraden.”

En zo bleef Derk Sauer de hele avond een onpeilbare man.

