Zomergast Alida Dors danste subtiel om Maassens witte perspectief heen

Haar kinderen zijn van een witte vader maar choreograaf en artistiek directeur van Theater Rotterdam Alida Dors vertelt hen: als er shit is: je bent wel zwart. “Is dat cru?”, reageert ze op Theo Maassens vraag of dat niet onnodig zwaar is voor de kinderen. “Wat jij zwaar noemt is onze werkelijkheid.” Ze legt hen uit welke beginpositie ze hebben en geeft zo context aan wat er soms met haar of hen gebeurt. “Het is ook een heroïsch verhaal. Zwart is het nieuwe goud.”

Dat was nog eens een intrigerende uitspraak van deze zesde en laatste Zomergast van het seizoen. Interviewer Theo Maassen had er natuurlijk meteen bovenop moeten duiken om voluit ook de sterke kant van zwart-zijn te bespreken, want de kant van (subtiel) racisme en vooroordelen kreeg al veel ruimte. Hij kwam er gelukkig nog aan het eind op terug. Dors noemde de muziek, de mode, het continent Afrika dat opnieuw gewaardeerd wordt en de diaspora die zichzelf meer waardeert. Na alles wat ze had verteld, klopte het echt.

Theo Maassen in gesprek met Zomergast Alida Dors, choreograaf en artistiek directeur van Theater Rotterdam. Beeld rv

Uit de buik van een slavenschip

Het was een avond geweest uit een zwarte wereld, met fragmenten die dat meermaals expliciet thematiseerden. Soms gaven ze een monumentaal inkijkje in een zwarte getto-cultuur, soms werd het ongemakkelijk schurend. Zoals na de intens geneuriede melodie van Amazing Grace, die volgens de zanger zo ‘uit de buik van een slavenschip kan hebben geklonken’.

Of Maassen zich schuldig voelde over driehonderd jaar slavernij, generaties lang?, vroeg Dors hem. Theo Maassen gaf blijk van zijn eigen witte perspectief - op zich eerlijk - maar had zich beter professioneel beperkt tot de rol van interviewer. “Ik persoonlijk voel me niet schuldig; ik was toen nog niet geboren”, uitte hij kortzichtig. Excuses van de koning vond hij ook maar hypocriet. “Ik geloof niet in dat instituut.” Nee, maar zíj vond ze misschien wel waardevol, zoals ze ook herstelbetalingen een idee tegen de achterstand zou vinden. Maassen vroeg er weinig naar en wist zelf wel wat. Onteigen de grachtengordel en geef de pandjes aan mensen uit de Bijlmer. Oei.

Maar goed, dat kwam later. Eerst begon het lekker groovy met hiphop-breakdance en graffiti in de eerste hiphop-film Wild style (1982). Toen naar de getalenteerde kunstschaatsster Surya Bonaly die altijd te gespierd en te weinig elegant werd genoemd door witte jury’s. Uit een daad van protest deed ze een extra moeilijke, verboden backflip en nam de puntenaftrek voor lief. Alida Dors had haar altijd als ‘haar anker’ gezien.

Fel schokschouderen en heftig benenwerk

Het was wel zaak om deze gast via een inhaalslag te leren kennen, want ze is bij het grote publiek onbekend. Hoe krijg je elementen met elkaar verbonden zoals haar studie fiscale economie, turnen, kunstschaatsen, Thai boksen, haar liefdevolle doch harde vader, zelf getalenteerd danser zijn en uitgroeien tot choreograaf en artistiek directeur, als eerste zwarte vrouw ook nog? Als ze vertelde over de ‘gulle’ vorm van cultuuroverdracht van hiphop, zoals het delen, elkaars skills waarderen in de creatieve cirkel, het vieren wat er is, dan was je blij wel al wat beelden te hebben gezien van haar eigen dans. Van haar voorstellingen. De taal zien die zij dagelijks ‘spreekt’ en diep in die hiphopcultuur is geworteld.

De intense hiphop-scenes in de film Rize (2005) uit Los Angeles, met een verwijzing naar traditionele dansbewegingen uit Sudan, versterkten het verhaal goed. Ze lieten je echt voelen hoe dit felle schokschouderen, heftige benenwerk en trillen tot in trance, een uitlaatklep is. Vormgegeven frustratie, pijn, onrechtvaardigheid. Hoe sterk als manier om ‘te overleven en gezond te blijven’, zoals zij het noemde.

Theo Maassen had die danstaal zelf ervaren bij haar choreografieën in de voorstelling The Story of Travis, over een moeder die haar kind verliest. Was Maassens moeder ook overkomen, vertelde hij. “Ik moest echt huilen, was emotioneel knock-out. Ik werd aangesproken in een taal die ik niet sprak, maar blijkbaar wel verstond.”

Kwetsbaar, en toch een warm bad

Bij Dors had de dans zich nooit laten wegdrukken. Ontdekt ‘op de tenen van haar vader’ en bij nichtjes en neefjes. Haar vader, Thai boksleraar, had haar ook liefdevol maar hard geleerd om altijd weer op te staan na acht tellen, dagen, maanden. Zijn basisregels: Kijk iedereen recht aan. Als je iets nodig hebt, vraag het dan. En respecteer niemand die jou niet respecteert.

Ze kan het gebruiken, want ‘ze zal er niet omheen draaien’: het voelt kwetsbaar als leidinggevende in een wit bolwerk met witte financiers. “Ik ben de eerste zwarte, vrouwelijke directeur, ik kom met een onorthodoxe visie, én kom uit een traditie die bij velen niet bekend is.” Maar het is wel een warm bad en ze zijn heel nieuwsgierig, zegt ze om evenwicht te brengen.

Ze wil in het theater verhalen brengen over zoeken naar afkomst en illustreerde dat met een schrijnend Andere Tijden-fragment over het Surinaamse dorpje Ganzee. De oorsprong van haar moeders familie raakte verzwolgen bij de aanleg van het grote Brokopondo-stuwmeer. “Ik mis een deel van mijn geschiedenis”, zegt ze - in de verte ook verwijzend naar de ‘massa-ontvoering’ op slavenschepen. Om het vroegere huis van haar oma te bezoeken moet ze haar duikbrevet halen en die griezelige, donkere diepte in. “Maar ik ga liever zo dood dan dat ik het niet geprobeerd heb.”

Dors liet zich langzaam kennen als een warme, sterke kracht die volkomen zichzelf bleef, ook als het gesprek op glad ijs kwam. Een inspirerende ontdekking.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.