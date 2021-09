Zoek de verschillen: Vermeers liefdesboodschap bleef eeuwenlang verborgen

De verschillen zoeken is niet moeilijk deze keer: in plaats van een ingetogen tafereel van een brieflezend meisje in een lege kamer, kijkt nu een blote blonde cupido de toeschouwer triomfantelijk aan vanaf een schilderij aan de muur. Het schilderij Brieflezend meisje bij het venster uit de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden heeft er een hoofdrolspeler bij.

Al in 1979 was ontdekt dát er een schilderij aan de egaal geschilderde muur had gehangen. Maar omdat Vermeer wel vaker aanpassingen deed, leek het of hij zelf had besloten dat deel over te schilderen. Toen in Dresden in 2017 werd begonnen met de restauratie van het werk, was dat dus vooral om het smerig geworden vernis te vernieuwen en zo de kleuren weer tot hun recht te laten komen. Maar achter het hoofd van het meisje ontdekten de restauratoren een vierkante plek die anders op de oplosmiddelen reageerde.

Laag vuil

Tussen de verf­laag van de cupido en die van de kale muur zat een laag vernis met daarop een laag vuil, die erop wees dat het cupidoschilderij tientallen jaren aan de buitenlucht was blootgesteld. Bovendien was de bovenlaag heel on-Vermeers geschilderd. Die laag kon dus weg.

“Het schilderij is er veel beter op geworden”, aldus Stephan Koja, directeur van de Gemäldegalerie, bij de opening van de tentoonstelling waar het schilderij centraal staat. “Het heeft zijn oorspronkelijke, uitgebalanceerde compositie weer terug. Vermeer was een langzame schilder, een perfectionist, je ziet hem zoeken naar de juiste vormen.” Ook conservator Uta Neidhardt is enthousiast over hoe je Vermeers zoektocht kunt volgen. “We hebben bijvoorbeeld ook ontdekt dat hij probeerde diepte in het werk te krijgen door een roemer, een drinkbeker, op de voorgrond te zetten. Die heeft hij later overgeschilderd met het gordijn, die ook dat effect heeft.”

Sleutelwerk

Nu past het als sleutelwerk veel beter in het oeuvre van Vermeer, stellen de experts. Aanvankelijk maakte Vermeer schilderijen van meerdere figuren, met mythologische of religieuze onderwerpen, hier probeerde hij voor het eerst de eenzame figuur in de ruimte uit, maar wel nog met een duidelijke morele boodschap en een verwijzing naar de mythologie.

Het cupidoschilderij komt in vier werken van Vermeer terug, het schilderij zelf is helaas nooit teruggevonden. Het toont de liefdesgod zoals die in een heel populair boek met liefdessymbolen voorkwam. Bij deze cupido hoort de boodschap dat vertrouwen noodzakelijk is voor liefde. Daarom vertrapt het mannetje een masker, het symbool voor leugens en bedrog. Conservator Neidhardt: “Dat masker was met geen enkele onderzoekstechniek zichtbaar geworden, en was daarmee de grootste verrassing. De klanten van Vermeer, goed opgeleide burgers, konden dit soort tekens lezen. Ze wisten waar het naar verwees.” Met de cupido boven het brieflezende meisje is er nu geen twijfel meer: het meisje leest een liefdesbrief.

Ook het Meisje met de parel zorgde voor verrassingen Abbie Vandivere is restaurator bij het Mauritshuis in Den Haag, en was onlangs onderzoeksleider bij onderzoek naar het Meisje met de parel van Vermeer. Over het schilderij in Dresden kan en wil ze niets zeggen, dat heeft ze nog niet gezien in de nieuwe staat. Maar benieuwd is ze wel. Want ook bij het Meisje met de parel waren er verrassingen in de achtergrond: er bleek een gordijn achter het meisje te hangen. “Vermeer had veel aandacht voor de achtergrond. We ontdekten dat hij ook daar bijvoorbeeld heel dure pigmenten gebruikte, het ultramarijn blauw uit de voorgrond kwam ook achterin terug.” Vandivere maakte gebruik van een moderne XRF-scanner die zonder het schilderij aan te raken, vast kan stellen welke chemische elementen zijn gebruikt, dus ook welke kleuren oorspronkelijk zichtbaar waren. “Die kleuren kan je helaas niet meer terugbrengen. Konden we dat maar! Wel kunnen we met digitale reproducties laten zien hoe het schilderij er oorspronkelijk ongeveer heeft uitgezien. En zo ook dichter bij de oorspronkelijke bedoeling van Vermeer komen.”

Johannes Vermeer. Vom Innehalten, t/m 2 januari 2022, Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden

7 oktober opent de tentoonstelling Facelifts & make-overs in het Mauritshuis, over de vele facetten van de restauratiepraktijk.

Lees ook:

De Nachtwacht is flink gegroeid en is weer precies zoals Rembrandt hem schilderde

De Nachtwacht is weer compleet. De stukken die er in 1715 oneerbiedig van afgesneden werden, zijn gereconstrueerd door een computer die leerde schilderen als Rembrandt.

‘Alleen met Vermeer’: intiem onderonsje met een meesterwerk

In een museum kijken we gemiddeld zeventien seconden naar een kunstwerk. Hoe is het om tien minuten alleen te zijn met een schilderij? Het Mauritshuis laat het de bezoeker ervaren met een topstuk van Johannes Vermeer.