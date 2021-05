Zo weet je als eerste wie het Songfestival gaat winnen

Het was nagelbijten tot de laatste seconde voor we wisten of Duncan Laurence had gewonnen, op het Songfestival van 2019 in Tel Aviv. Maar dat kwam omdat niemand in de Nederlandse delegatie, inclusief de commentatoren, goed was in hoofdrekenen. Anders hadden we het al een paar minuten eerder geweten.

Hoe zit het ook alweer? Bij het Songfestival worden er punten verdeeld door vakjury’s en televoters. Tijdens de befaamde puntentelling – “Bakoe, may I have your votes please?” – worden allereerst per land de punten van de vakjury’s binnengehaald. De vertegenwoordigers van de landen mogen alleen nog zeggen wie de befaamde twelve points, douze points krijgt, anders duurt het allemaal te lang. De overige punten worden automatisch verwerkt op het scorebord.

Als alle landen de stemmen van de vakjury’s hebben verdeeld, zie je een eerste uitslag. In Tel Aviv stond Nederland op een derde plaats, achter Zweden en Noord-Macedonië. Maar alles kon nog veranderen met de publieksstemmen.

Niet per land

De resultaten van de televoting worden niet per land gegeven, maar de stemmen uit alle landen worden bij elkaar opgeteld en vervolgens door de presentatoren voorgelezen. Ze beginnen bij het land dat onderaan op het scorebord staat na het tellen van de punten van de vakjury.

Vaak stemt het publiek totaal anders dan de jury’s, dus is het eerst best spannend. Een land dat laag staat, kan zomaar omhoog schieten. Maar wie meetelt kan op een gegeven moment de uitslag uitrekenen. Het is namelijk bekend hoeveel punten er in totaal kunnen worden uitgedeeld: 58 punten per land. In Tel Aviv deden er 41 landen mee, dus waren er in totaal 41x58=2378 publiekspunten te verdelen.

Presentators Chantal Janzen en Jan Smit. Beeld EPA

Zweden stond volgens de vakjury’s dus op de eerste plaats, met 239 punten. Noord-Macedonië op 2 met 237 punten en Nederland op 3 met 231 punten. Toen de presentatoren met het verdelen van de publiekspunten aankwamen bij Nederland waren er nog 412 van de 2378 publiekspunten te vergeven. Nederland pakte er maar liefst 261.

Rekenen is niet eenvoudig

Er bleven toen nog maar 151 punten over. Veel te weinig voor Zweden om nog te kunnen winnen, zelfs als Noord-Macedonië nul punten zou hebben gekregen. Het was dus al duidelijk dat Duncan Laurence gewonnen had op het moment dat Nederland de 261 punten kreeg. Toch bleef iedereen nog net doen of het superspannend was en werden de schamele publiekspunten van Noord-Macedonië en Zweden onder tromgeroffel voorgelezen. Daar kwam achteraf wel wat kritiek op, maar zoals gezegd: rekenen is helemaal niet eenvoudig.

Wie dus zo snel mogelijk wil weten wie het festival gewonnen heeft, telt met het uitdelen van de publiekspunten mee. Dit jaar doen er 39 landen mee, dus zijn er 39x58=2262 punten te verdelen. Niet te veel cocktails achterover slaan tijdens de marathon-uitzending is een aanbeveling.

Kijkt u zaterdagavond op de bank naar het Songfestival? Volg dan het liveblog vanuit Ahoy op Trouw.nl.

Lees ook:

La-la-la-la-la? Veel songfestivalliedjes gaan wél ergens over

Een oppervlakkig glittercircus vol maffe en platte acts. Dat het Songfestival soms wel degelijk meer is dan dat, blijkt als je in de roemruchte geschiedenis duikt. En in de vaak veronachtzaamde teksten van de liedjes.

Het songfestival van A tot Z, alle 39 liedjes gerecenseerd

Welke acts staan er Dinsdagavond trapt het Eurovisiesongfestival in Rotterdam af met de eerste halve finale. Wat zijn de beste en opvallendste acts?