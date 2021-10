Zo voltooide een computer Beethovens Tiende Symfonie

Ludwig van Beethoven stierf kort na de première van zijn Symfonie nr. 9. De impact van dat meesterwerk was zo groot dat er decennialang nauwelijks nieuwe symfonieën verschenen. En een Tiende durfde bijna geen grote componist meer aan. Nu is er toch de Tiende van Beethoven zelf – soort van.

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft het werk nu voltooid op basis van Beethovens summiere schetsen. Zaterdag voert een orkest in Duitsland de symfonie voor het eerst live uit en verschijnt er meteen ook een opname.

1. Wat krijgen we te horen?

Het orkest speelt een volledige symfonie. De AI-compositie, die is gemaakt door een computer, is vooral in het derde en vierde deel te horen, want musicoloog Barry Cooper heeft in 1988 al een flinke voorzet gedaan met de eerste twee delen, waar Beethoven al iets verder mee was.

Gaat deze nieuwe Beethoven lijken op de oude? Daar is best kans op, want de computer is ‘gevoed’ met Beethovens gehele oeuvre. De componist stond er echter om bekend dat hij zichzelf telkens vernieuwde. Zo was het symfonische gedicht vol natuurgeluiden in Symfonie nr. 6 revolutionair. En ook het koor in nummer 9 was voordien ongehoord voor een symfonie.

Daarom trainde een groep computerwetenschappers en componisten de computer om te ‘denken’ als Beethoven.

2. Gaat dat lukken, Beethovens brein transplanteren naar een computer?

Ahmed Elgammal, expert op het gebied van kunstmatige intelligentie, leidde het team. Hij beschrijft dat ze Beethovens creatieve proces analyseerden aan de hand van motieven, zoals de beroemde ‘Ta-ta-ta-taaa’ uit zijn Symfonie nr. 5.

Geen slecht startpunt, zegt Beethoven-biograaf Jan Caeyers. “Beethoven had een specifieke manier van componeren. Hij begon vanuit een motief dat heel normaal kon klinken. Elke componist had ‘Ta-ta-ta-taaa’ kunnen bedenken, maar Beethoven ontwikkelde van daaruit een heel stuk.”

Als de computer kan leren hoe Beethoven eerdere motieven had uitgewerkt, dan kan kunstmatige intelligentie vervolgens voorspellen hoe de componist op zijn schetsen voor de Tiende zou hebben voortgeborduurd.

3. Hoe ‘Beethoven’ kan het resultaat zijn?

Biograaf Caeyers is sceptisch. “Naarmate Beethoven met een motief jongleerde, veranderde het basismotief zelf ook. Daar gaat men aan voorbij wanneer men een hele compositie extrapoleert uit zijn schetsboek. Dat raakt meteen aan het belangrijkste punt: Beethovens genialiteit ligt in de onvoorspelbaarheid van zijn muziek.”

Als voorbeeld noemt Caeyers het revolutionaire koor uit Beethovens Negende. “Niets uit zijn voorgaande composities wees erop dat hij dat ging doen. Ik geloof dat kunstmatige intelligentie ver kan gaan in het maken van muziek die klinkt als Beethoven, maar geen computer kan zoiets voorspellen op basis van wat Beethoven voordien heeft geschreven.”

4. Kunnen computers componisten vervangen?

AI-composities bestaan al langer. In 1957 componeerde een computer al muziek voor een strijkkwartet. In 2020 organiseerde de VPRO nog het AI Songfestival, maar zo’n groot project met zo’n grote componist is wel nieuw. Toch vervangen computers menselijke componisten nog niet.

Symfonie nr. 10 had niet kunnen worden gemaakt zonder mensen die de computer twee jaar lang voedden en trainden met data, zegt projectleider Elgammal. Hij ziet de computer niet als vervanging, maar als aanvulling. “Het is een creatieve medewerker. Hij componeert en orkestreert wel degelijk, maar op basis van thema’s die door de componist zijn ingevoerd.”

