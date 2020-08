Zo makkelijk kom je aan een verborgen privénummer

Heeft u een profiel op LinkedIn? Dan kunnen mensen mogelijk meer zien dan waar u werkt en op welke school u hebt gezeten. Techbedrijf Lusha heeft een verdienmodel gemaakt van het verkopen van contactinfo via de netwerksite.

Is dat legaal? Dat valt nog niet met zekerheid te zeggen, maar zorgen zijn er zeker. Tweede Kamerlid Jan Middendorp twitterde op maandagochtend dat de VVD er Kamervragen over heeft gesteld: ‘Kan dit zomaar? Is gecontroleerd of hier sprake is van een gerechtvaardigd belang zoals Lusha zegt? Of wordt hier gewoon privéinformatie van mensen oneigenlijk te gelde gemaakt?’



Uiteindelijk moet een toezichthouder als de Autoriteit Persoonsgegevens dit uitzoeken. Maar in de tussentijd zijn een paar simpelere vragen al wél te beantwoorden – zoals hoe mensen Lusha gebruiken en waarom. Want achter de schermen mag dit dan een ingewikkeld verhaal zijn met algoritmes en privacyregels, aan de voorkant is Lusha alleszins gebruiksvriendelijk.

Gratis de data van vijf personen inzien

Wie Lusha wil benutten kan de dienst als zogeheten ‘extensie’ toevoegen aan zijn of haar internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge), door een mailadres in te vullen op de website lusha.co en de aangegeven stappen te doorlopen.

Wanneer de dienst eenmaal is geïnstalleerd, werkt deze min of meer automatisch. Telkens wanneer de gebruiker naar een profiel op LinkedIn surft, verschijnt rechts een kadertje van Lusha. Soms staat daar dat er geen informatie over deze persoon te vinden is, maar vaak verschijnt de vraag of u de gegevens wilt bekijken. Iedere maand kunnen gebruikers data van vijf personen gratis inzien. Wie meer wil, moet betalen voor een abonnement.

Het bedrijf zegt die data niet van LinkedIn zelf te halen. Lusha kijkt er alleen hoe iemand heet en waar diegene werkt of heeft gewerkt, om vervolgens aan de hand van die info allerlei andere databases door te spitten naar contactgegevens.

Verkopers, recruiters en marketeers

Waarom LinkedIn en geen ander sociaal medium? Dat heeft te maken met Lusha’s doelgroep. Het bedrijf richt zich in zijn marketing op verkopers, recruiters en marketeers – mensen die toch al veel op LinkedIn zitten.

“Salesmensen gebruiken LinkedIn om mensen en bedrijven te vinden die interesse kunnen hebben in hun producten”, zegt jurist en technologiedeskundige Danny Mekić. “Wanneer ze die mensen hebben gevonden, kunnen diensten als Lusha daar direct de telefoonnummers bij bieden.”

Mekić ziet nog een reden voor Lusha om specifiek deze netwerksite te gebruiken: “Omdat mensen hun zakelijke info op LinkedIn veel trouwer en actueler bijhouden dan bijvoorbeeld op Facebook.”

Hoewel Lusha zich op verkopers richt, kan iedereen de extensie installeren. Zo gebruiken sommige journalisten het om bronnen te bereiken die lastig op te sporen zijn. De dienst kan ook worden gebruikt door stalkers, of mensen die doodsbedreigingen willen sturen naar een controversieel iemand.

