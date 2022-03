Door de oorlog in Oekraïne zou je bijna vergeten dat we binnenkort raadsverkiezingen hebben. Trouwens, ook zonder die oorlog zou je daar makkelijk aan voorbij kunnen gaan. In mijn woonplaats bijvoorbeeld is van het begin af aan niets te merken geweest van een campagne, uitgezonderd wat affiches links en rechts. En zo is het in veel gemeenten.

Niettemin doet de tv haar best om er nog iets van te maken. Zo organiseerde de NOS een politiek debat. En dan merk je weer hoe ingewikkeld raadsverkiezingen – oorlog of niet – nog altijd zijn voor Hilversum. Immers, hoe maak je een wankele kerktoren in Oostvoorne interessant voor een groot publiek? Nou, niet dus. Daarom draaide het ook ditmaal weer grotendeels om landelijke fractievoorzitters.

Grote kans overigens dat u vrijdagavond het debat heeft gemist, want het was ‘verstopt’ op Radio 1 en de themazender NPO Politiek. Zo maak je de toch al onzichtbare raadsverkiezingen nóg onzichtbaarder. En dat terwijl de plaatselijke politiek bij de kiezer volop lééft. Volgens Jinek zou zelfs 49 procent overwegen om op een lokale partij te stemmen.

De ‘lokalo’s’ waren wel uitgenodigd, maar zaten ingeklemd tussen de kopstukken uit Den Haag. En die namen het er goed van. Lilian Marijnissen (SP) bestookte D66 met de veel te hoge energierekening, Esther Ouwehand (PvdD) flirtte poeslief met Segers’ ChristenUnie en Jan Paternotte (D66) probeerde via een U-bocht een link te leggen tussen de oorlog en de verkiezingen. Oekraïne zou een goede reden kunnen zijn om te gaan stemmen, dacht hij.

Lokale politici aan tafel bij de NOS.

Sophie Hermans (VVD) was even kwijt wanneer de raadsverkiezingen ook alweer waren. Was het nou over anderhalve week of twee weken? Ze kwam er niet uit. Waar ze het met z’n allen wel zo’n beetje over eens waren, was dat Forum voor Democratie voor veel intimidatie zorgde en dat de Poetin-verering van Thierry Baudet een schande was. Forum had zich overigens afgemeld, evenals zes andere landelijke partijen. Vinden ze radio te min, nemen ze de lokale democratie niet serieus of doen ze dat juist wel door weg te blijven?

Bij Jinek maakte commentator Wouter de Winther zich boos dat Baudet zich voor zijn Poetin-adoratie niet was komen verantwoorden in het NOS-debat. Waarmee eens te meer duidelijk werd hoezeer ook deze journalist uit het oog is verloren waar het bij raadsverkiezingen om draait. Niet om Poetin, maar bijvoorbeeld wel om een ‘cultuur-sensitief ouderenbeleid’, zoals het Zwolse raadslid Silvia Bruggenkamp uiteenzette, of meer wijkagenten, wat Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) bepleitte.

Veel konden ze er helaas niet over kwijt, want de lokalo’s kregen van Xander van der Wulp en de sinds kort non-binaire Lara Billie Rense de onmogelijke taak om te reflecteren op drie landelijke thema’s – wonen, energie en veiligheid – en dat ook nog eens tegen het decor van de oorlog.

Tja, wat moet je dan als je raadslid bent van GOB Sittard-Geleen en je vooral een gevecht tegen windmolens voert. Jesse Klaver (GroenLinks) voegde deze Yvonne Salvino toe dat we zo snel mogelijk van fossiele brandstof af moeten. “Nou”, reageerde de Limburgse, “er zijn meer wegen die naar Rome leiden.” Waarmee wellicht toch nog het gevraagde internationale niveau werd aangetikt.

Een keer per week schrijft Willem Pekelder over televisie.