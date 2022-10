Zo had Derk Bolt door het stof moeten gaan

Hoe moet je reageren als iemand een pijnlijke fout in je werk ontdekt? Hoe moet dat, door het stof gaan, zodat je toehoorders daarna weer bereid zijn om te luisteren naar jouw kant van het verhaal?

Derk Bolt wist die taak niet goed te klaren. De spil van het roemrijke programma Spoorloos (KRO-NCRV) heeft onmiskenbaar gouden intenties in zijn zoektocht naar de biologische familie van geadopteerde kinderen, al dertig jaar. ”Ik hou van die mensen”, riep hij zelfs uit. Juist daarom zat hij zo straklippig in de verdediging bij Khalid & Sophie woensdag.

Hij had eigenlijk willen zwijgen, maar kwam toch om te reageren op de uitzending van Oplichters Aangepakt (RTL5). Kees van der Spek had twee mismatches onthuld en vermoedde er meer, van de hand van lokale medewerker/ ‘fixer’ Edwin Vela. De Colombiaan bleek nauwelijks te traceren en had een familie-zoeker uit Spoorloos bedragen laten overmaken naar een foutief gekoppelde halfbroer, voor een school die niet bleek te bestaan. En zo nog wat elementen die niet de betrouwbaarheid ten goede kwamen.

Ja, er kan wel eens een fout ontstaan

Wat doe je dan als Derk Bolt, als matchen je diepste kerntaak is? Duizenden mensen vonden via zijn programma de weg terug naar hun oorsprong en identiteit. Ja, dan kan er wel eens een fout ontstaan. Geen vergoelijking, wel een feit, zei Bolt, net als het bij doktoren wel eens gruwelijk mis gaat.

Tegenover een scherpe, gefocuste Khalid Kasem zat een rechtgeaarde man van de oude stempel die riep ‘Kom maar eens met bewijs’. Hij vocht om zijn levenswerk te beschermen. Hij spuwde de ontberingen eruit die hij in al die landen had doorstaan – achtervolgingen, opsluiting, bedreiging – om voor die mensen contact te leggen met hun verwanten. Dit bezoek aan de talkshowtafel ging over hem en zijn ‘instituut’. “Wat willen jullie van mij horen dan?”, riep hij wanhopig tegen de felle sidekick Wouke van Scherrenburg.

Het was te begrijpen, maar het was niet de manier. We hadden een man willen zien die even stilviel. Die tot zich liet doordringen wat het voor die geadopteerde mensen betekent om al hun hoop te vestigen op een moeder of broer, die toch niet van eigen bloed blijkt te zijn. Wat het betekent om wederom verweesd te raken.

Hij bracht zichzelf aan het wankelen

Dan hadden we kunnen aanschouwen dat hij van die mensen hield, wat ik absoluut niet betwijfel. Maar warme empathie tonen, in een open houding klaar zitten om de grieven aan te horen en de schade te willen herstellen: dat had de kern van het programma fier overeind gehouden. Juist omdat hij die mensen serieus neemt.

Nu liet hij zich meeslepen door zijn woordenstroom van argumenten: van onschuld tot het tegendeel is bewezen. Terecht op zich, maar hij bracht daardoor zichzelf aan het wankelen. Dat gun ik hem niet. Ik ben ook blij dat KRO-NCRV het programma en hem volle steun geeft en gedegen onderzoek doet. Ze hadden wel moeten begrijpen dat deze visuele tijd een duidelijk beeld vraagt van mensen, een authentiek verband tussen wat ze zeggen en wat ze tonen. Bolt is een man van de documenten en zorgvuldige bewijzen, dat maakt hem zo goed. Dit keer had hij zelf verdriet, spijt, schaamte moeten tonen. Niet omdat we bloed ruiken. Omdat we authenticiteit willen in een wereld vol fake. Die basis willen we eerst. Dan kunnen we daarna pas weer zijn kant van het verhaal aanhoren.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.