Zingen op televisie, konden ze voor Máxima niets anders bedenken?

Zingende mensen op tv: prachtig, fijn, en we kunnen immers nog niet naar concerten. Maar het zijn er zo veel. Het Eurovisie Songfestival moet nog beginnen of het draait al continu om mensen aan de microfoon. Kunnen televisiemakers niets anders meer verzinnen?

Zondag ging het van Koningin Máxima; een leven vol muziek op NPO1 naar Onmogelijke duetten op SBS 6. Daarin werden rapper Brace en zanger Ruben Hein in fragmenten geplakt van Ramses Shaffy en Ella Fitzgerald, met wie nu simpelweg geen duet meer mogelijk is.

De levende artiest zingt voor een groen scherm en wordt in een bestaande muziekvideo gemonteerd. Geinig. Maar ben ik de enige die soms zo’n liedje zit af te wachten, uit te zitten? Lang niet altijd raakt de uitvoering je, en de muzikant is bij tijd en wijle ook meer bezig met hoe hij overkomt dan de vonk te voelen.

In een notendop: soms wordt muziek luisterend wachten. En ons geduld wordt wel op de proef gesteld op tv de laatste tijd.

De AvroTros-show voor de vijftigste verjaardag van koningin Máxima in Koninklijk Theater Carré was weer zo’n situatie. Het hele gezin werd toegezongen en -gedanst, voor wel 1,4 miljoen kijkers. Bijzondere optredens, middelmatige optredens, vertederende kinderen op saxofoon of piano erbij. En Máxima maar lachen in haar fantastische hoogtelijnenjurk van Iris van Herpen.

Misschien geniet ze als Argentijnse echt van muziek in al zijn vormen, misschien is Máxima zo professioneel dat ze een dik uur kan glimlachen terwijl koning Willem-Alexander en prinses Alexia al minder in de plooi zitten. De Máxima-special van RTL Boulevard van zondag herinnerde er weer aan dat ze zelfs nog met een nierbekkenontsteking op staatsbezoek in China een avond lang straalde, alvorens koortsig naar Nederland te vertrekken. Ik zag in Carré die camera steeds op haar gezicht en dacht: hoe inspannend, om al die mensen maar toe te horen en bevestiging te geven.

Van Guus Meeuwis tot Michael Bublé

De Boulevardspecial bracht met terugwerkende kracht meer sjeu aan de zo nobele avond. Het doel was natuurlijk geweldig met Máxima als erevoorzitter van Stichting Méér muziek in de klas - structureel muziekles op scholen stimuleren. De koningin vertelde zelf waarom: omdat muziek plezier geeft, kinderen een andere taal leert, hen leert luisteren, samen spelen en wachten op elkaar.

Presentator Buddy Vedder en een paar kinderen bezochten Máxima al vijftig dagen eerder met een taart waarin vijftig kaarsjes moesten komen – voor elke nieuwe schoolafspraak één. Inmiddels krijgt twee derde van de Nederlandse kinderen muziek op school, bijna een miljoen kinderen. Nationale en internationale sterren van Guus Meeuwis tot Michael Bublé benadrukten hoe belangrijk het is om als kind in aanraking te komen met het plezier van muziekmaken.

Ik dacht vooral: koningin Máxima, wat speelt u zelf? Laat eens wat horen van dat zingen en gitaarspelen dat u ontwikkelde in uw muzikale Argentijnse familie. Hoe klinkt het wanneer u met ‘de drie A’tjes’ in huis zingt, met wat piano- of gitaarspel van de jongste twee erbij? In plaats daarvan toonden reportages dat ze bij het ene na het andere optreden van kinderen stond te luisteren – op stiletto’s. Ze doet het knap. Ze doet het het hele jaar al. Op haar verjaardag zou ik haar het liefst een privé-familieavondje musiceren gunnen, en mezelf een mooie film.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.