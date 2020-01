Zin in het Filmfestival Rotterdam? Hier alvast tien aanraders

Recensent Belinda van de Graaf tipt:

Mosquito

De Eerste Wereldoorlog is populair. Na Peter Jacksons puntgave loopgravenfilm ‘They Shall Not Grow Old’, die vorig jaar de bioscoop aandeed, en het voor tien Oscars genomineerde ‘1917’, opent ook het Filmfestival van Rotterdam met de Eerste Wereldoorlog. Verrassend is de totaal andere invalshoek die de Portugese regisseur João Nuno Pinto met ‘Mosquito’ koos. Samen met de zeventienjarige Zacarias, die zich bij het Portugese leger heeft aangesloten, belanden we in 1917 in Mozambique. De jonge soldaat, geplaagd door malaria en koortsdromen, helpt mee de Portugese kolonie tegen de Duitsers te verdedigen. De regisseur die voorafgaand aan het festival al even in Rotterdam was, zei de film te hebben geïnspireerd op het verhaal van zijn grootvader.

Masterclass met Bong Joon-ho

De komst van ‘Parasite’-regisseur Bong Joon-ho naar Rotterdam zou je nu al een van de hoogtepunten van het festival kunnen noemen. Bong, die zes Oscarnominaties op zak heeft (onder meer voor beste film, regie en scenario), schuift op 29 januari, Bong Day, aan voor een masterclass. Daarin zal hij hopelijk uit de doeken doen waarom hij op het festival een speciale zwart-witversie van zijn film wil vertonen. Ook is er inmiddels een graphic novel van zijn Zuid-Koreaanse meesterwerk in de maak, met tekeningen van Bong zelf. Op de serie die hij met HBO gaat maken, gaf hij deze week iets meer toelichting. Het wordt niet zomaar een remake van Parasite in serievorm, waar de liefhebbers voor vreesden, maar een uitgebreide versie met aanvullingen. Iets origineels dus, zoals het Bong betaamt.

Drama Girl

De film die de Nederlandse eer in de Tiger-competitie verdedigt is ‘Drama Girl’ van de Rotterdamse regisseur Vincent Boy Kars (29), die in zijn werk graag feit en fictie graag mengt en onderzoekt. In Drama Girl speelt een jonge vrouw, Leyla, cruciale scènes uit haar leven na. De vraag is of het haar helpt bepaalde gebeurtenissen te verwerken. Een filmexperiment in de beste zin van het woord.

Recensent Ronald Rovers tipt:

Nimic

Wie de korte films op het festival langs zich heen laat gaan, ontzegt zichzelf veel moois. ‘Nimic’ van de Griek Yorgos Lanthimos (bekend van o.a. ‘The Favourite’) is een van de vele korte films in Rotterdam. Matt Dillon speelt een cellist die in de metro iemand vraagt hoe laat het is. De magie van Lanthimos is dat hij elke alledaagse handeling ongewoon kan maken. Bij hem is de wereld altijd wankel.

Some Kind of Heaven

Eindeloos golven en dagelijkse aquagym­nastiek zijn de idealen van de meer dan 130.000 bewoners van een van de grootste pensioenreservaten van de Verenigde Staten: The Villages in Florida. Je komt hier om te leven, niet om te sterven, zegt een van de bewoners. Dit is geen documentaire vol flauwe ironie maar een oprecht onderzoek naar de dromen en de desillusies van een lang leven. De ene bewoner is met alle fruitshakes van de wereld nog niet te redden. De andere is nog nooit zo gelukkig geweest.

Speciaal programma: Critic’s Choice

Dit is een speciaal programma dat op de meeste dagen van het festival ’s avonds plaatsvindt. Elk dag staat één film centraal, die wordt ingeleid met een video-essay en uitgeleid met een nagesprek waarin het thema en/of de stijl van de film verder wordt onderzocht. Het zal je kijk op film gegarandeerd verrijken. Onder meer topfilm ‘Atlantique’ zit in het programma, een indrukwekkend migratiedrama met bovennatuurlijke elementen van de Frans-Senegalese regisseur Mati Diop. Misschien is het nog interessanter een film te kiezen die niet in de bioscopen te zien is.

Bacurau

Toegegeven: deze film is in juli gewoon in de bioscopen te zien, maar voor wie niet kan wachten op deze eigentijdse wraakwestern die de neokoloniale verhoudingen in Brazilië op de korrel neemt: voilà. “Heel veel dingen in het dagelijks leven vandaag in Brazilië voelen dystopisch”, zei regisseur Kleber Mendonça Filho vorig jaar in Cannes. ‘Bacurau’ stond al sinds 2009 in de steigers, maar door wat er sinds het aantreden van dictator Bolsonaro gebeurt “hebben we de volumeknop doorgedraaid naar niveau elf”, zei de regisseur. Het roept de vraag op of genrefilms de taal van het protest zijn geworden, zoals kinderfilms in Oost-Europa makers tijdens de communistische dictatuur in staat stelden verhulde kritiek te leveren op het systeem.

The Eyeslicer

Wie psychedelica slikken te gevaarlijk vindt maar toch een keer wil ‘trippen’ in de bioscoop, moet ‘Eyeslicer’ zien. Het is een verzameling gelauwerde korte films, animatie, videokunst, commercials, muziekvideo’s. Het is YouTube op standje 11, verhalen uit Bizarro World, met een voorliefde voor de tegencultuur: alles wat niet met mainstream is.

About Endlessness

Iets traditioneler, maar nog steeds knotsgek, is de nieuwe film van de Zweedse surrealist Roy Andersson. Herinnert u zich nog ‘Songs From the Second Floor’ en ‘You, the Living’? Dit is meer van Anderssons heerlijke gepatenteerde pessimisme. Een priester is van zijn geloof gevallen in ‘About Endlessness’, een leger sjokt door de sneeuwkou. De gezichten zijn even komisch grijs en grauw als in Anderssons vorige films. In een bar reageert iemand op het bestaan: “Alles, alles, alles is fantastisch.”

Adults in the Room

De nieuwe film van een oude meester: de Griek Costa-Gavras, die met ‘Z’ in 1969 de politieke thriller naar grotere hoogte voerde. De 86-jarige Costa-Gavras is niets van z’n strijdbaarheid verloren, bewijst ‘Adults in the Room’. Die gaat over de Griekse minister van financiën Yanis Varoufakis die onder meer met Jeroen Dijsselbloem en Christine Lagarde in de clinch moest om Griekenland uit een financiële crisis te manoeuvreren.

