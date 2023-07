Zijn we al toe aan komkommer-tv vol zomerliefde?

Het sluipt er langzaam in: de periode van onderdruk op tv, komkommertijd. NPO1 heeft veel sport en andere zenders beginnen meer herhalingen te programmeren. Was Broeders in Berlijn (NTR) de nieuwe Van Rossems, zonder wijlen zus Sis? Nee, toen de voice-over zei dat het ‘dit najaar dertig jaar geleden is dat de Muur viel’, bleek die serie (uit 2019) niet tijdloos.

In Renze op zondag (RTL4) zat de huidige Maarten van Rossem weer eens opstandig te doen, over het slavernijverleden. Hij ‘acht het overbodig’ dat de koning zich moet excuseren voor iets ‘waar hij niks mee te maken heeft’. Mensen deden de dingen nu eenmaal volgens de normen en waarden van hun tijd, zegt hij. “De hele wereldgeschiedenis deugt voor geen meter.”

Het heeft iets gemakzuchtigs. Want hoe raken normen en waarden aangepast? Door mensen die zich erop bezinnen en leed erkennen. Als de koning excuses aanbiedt, doet hij dat in mijn beleving ook namens ons allemaal. Dat doet je nadenken over de verhoudingen toen en nu. Niet willen openstaan voor die publieke spijtbetuiging is stoppen met denken, zo zie ik het.

Misschien is dat wel wat mensen willen op de drempel van de zomer. Stoppen met denken, strandstoel en een biertje erbij. Zondag begon bij SBS6 een prima programma daarvoor: het nieuwe datingprogramma Ik ga op reis en neem mee. Je hoeft alleen maar te volgen hoe anderen in het buitenland om elkaar heen draaien en door de mand vallen.

Sportschooljongen Haye (32) neemt twee dates mee naar Griekenland. Na een paar dagen stuurt hij er één naar huis en komt de volgende, tot hij er vijf heeft meegemaakt: dat is het concept. O ja, na de ontmoeting moet hij wel even ‘ons moeders’ bellen. De belangrijkste vrouw uit zijn leven, bij wie hij zeker drie dagen per week eet. Staat-ie daar naast die meiden te bellen met mams; de biceps met een tatoeage van een blote vrouw erop goed in zicht.

Reisorganisator Diana (36) koos voor Costa Rica en regelde zelf de kampeertrip en activiteiten. Zij neemt twee kerels mee op reis, tot ze er één inwisselt voor de volgende. Ik kreeg een déjà vu van Boer zoekt vrouw, als een boerin met vijf vleiers te maken kreeg. Mannelijke concurrenten doen minder dan vrouwen hun best om het de hele groep gezellig te maken. Dat wordt wat, met die ervaren verleider Corné (53) en zenuwlijder Lars (29).

Last but not least introduceren we hier de Jan Vayne-achtige Nigel (32), die in zijn zen-gebeuren een en al contradictie uitstraalt. Hij houdt van Thailand ‘omdat hij van het hindoeïsme… nee boeddhisme zo rustig wordt’. Hij draagt over zijn zwembroek een batik-omslagdoek en laat zijn getatoeëerde torso graag zien, bloot of in diep mannendécolleté. Drapeert zijn lange haar naar achteren. Brandt salie in de hotelkamer om de energie te reinigen.

Een vrouw? Die mag ‘kwetsbaar zijn’, en sterk, ‘maar er moet genoeg ruimte zijn om mij de man te laten zijn.’ Haha, heerlijk. Die meiden in het katzwijm als hij ze langer dan tien seconden omhelst vanwege de stofjes die dan vrijkomen. In die hele ontmoeting voel je al de kiem van teleurstelling, al is het maar omdat de broeierige kennismaking met Lana bruut verstoord werd door de sprankelende entree van Charmayne, met haar geluksmuntje voor Nigel. Ik zet m’n luie stoel vast klaar voor het vervolg.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.