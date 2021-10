Zijn Sywerts miljoenen al teruggestort? Nee

De laatste weken was er veel te doen over Sywert van Lienden op Twitter. Dat is eigenlijk meestal wel het geval, maar nu leek het meer dan gemiddeld. Er werden oude tweets van hem gedeeld – in screenshots, want de meeste waren inmiddels verwijderd. Van Lienden verwijdert vaak zijn tweets. Van toen hij bij Jamin klaagde over een door muizen aangevreten paashaas die de snoepwinkel niet wilde ruilen, bijvoorbeeld. En de keer dat hij met een dubbelzinnig gifje tweette over zijn eerste avond alleen in anderhalf jaar, #hemels, en een journalist vroeg: ‘Hele avond rukken?’ Ook werd er teruggedacht aan de twee vliegtuigjes die van de zomer boven Nederland vlogen met de tekst ‘9.000.000!! Bedankt. Sywert.’

Van Lienden raakte opstandig van al dat geplaag, en trouwens ook van het onderzoek door verschillende journalisten naar hem en zijn mondkapjesmaatjes. Op 4 oktober twitterde hij een ‘waarschuwing’ dat het ‘een keer genoeg is’. ‘Elk mens heeft z’n grens. Die van mij is bereikt.’ Hij verwijderde zijn tweet, maar de screenshots worden nog veel gedeeld.

Ondertussen kwam er elke dag een vraag voorbij in mijn feed, en die van veel anderen: ‘Zijn Sywerts miljoenen al teruggestort?’ Het antwoord is altijd hetzelfde: ‘Nee.’

De vraag komt van Twitteraccount @ishetalgestort, een van meerdere accounts die geheel gewijd zijn aan de poets die Van Lienden, Bernd Damme en Camille van Ges­tel ons hebben gebakken. Zoals @sywertstichting, ‘ter voorkoming en bestrijding van verwoestende mediastormen en hun uitwerking op kansarme miljonairs’, en ‘Wat zou Sywert doen?’ (‘Lekker lachen! De poen is binnen!’). Er is @DailySywert, ‘Een dagelijkse reminder dat Sywert over de rug van de grootste gezondheidscrisis van deze tijd 9 miljoen heeft verdiend ‘om niet’ ’. En ‘HeeftSywertAlbetaald?’, dat voor het bestaan van @ishetalgestort eigenlijk al precies hetzelfde deed.

Er huist een enorme effectiviteit in die simpele herhaling

Overigens weten we sinds dinsdag hoe onwaarschijnlijk het zo langzamerhand wordt dat er nog eens een ‘ja’ gaat komen op die dagelijks gestelde vraag. De Volkskrant berichtte dat Van Liendens non-profitstichting Hulptroepen Alliantie beloftes over een ‘onafhankelijke audit’ van de website had gewist. Voorzitter van de stichting Van Damme hield zich van de domme en vroeg waar die onafhankelijke audit dan beloofd was – een clown op een kinderfeestje die doet alsof hij zijn ballondier kwijt is.

Nee. — Zijn Sywerts miljoenen al teruggestort? (@ishetalgestort) 13 oktober 2021

De Volkskrant liet screenshots zien (daar zijn ze weer), Van Damme wilde niet meer reageren. Van Lienden richtte de aandacht op hoe er met hem om werd gegaan. En op Twitter werd gewoon weer die vraag gesteld, het antwoord gegeven. ‘Zijn Sywerts miljoenen al teruggestort?’; ‘Nee.’

Er huist een enorme effectiviteit in die simpele herhaling: zo komt een boodschap het beste door, in een prikkelrijke wereld als de onze. Wat goed, denkt de twitteraar die hem ziet, dat dit steeds weer even wordt gezegd. Dat de kwestie vandaag weer aan de kraag uit de informatie-overload is getrokken, even voor onze neuzen bungelt om te zien en te liken en te retweeten. En morgen weer. Teruggestort? Nee. Like. Retweet.

Meewarig word je er wel van. Het is namelijk ook een dagelijkse herinnering aan hoe sommige dingen nu eenmaal gaan in ons land. En dat de roep om het recht te zetten nog zo sterk kan zijn, maar dat het dan toch gewoon niet gebeurt.