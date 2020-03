Zij schuiven nooit meer aan de magische tafel van Matthijs (en dat vinden ze heel jammer)

De laatste uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ is vrijdagavond. Vijftien jaar was het programma dagelijks te zien, maar presentator Matthijs van Nieuwkerk wilde ‘nog iets anders met zijn leven’. Begrijpelijk, maar deze vaste gasten en tafeldames en -heren zullen het programma missen.

Gastheer Matthijs van Nieuwkerk maakte een paar weken geleden bekend dat hij na vijftien jaar praten over actualiteit, sport, kunst en cultuur toe is aan wat anders. Vandaag is de laatste uitzending van het legendarische programma ‘De Wereld Draait Door’ (DWDD). Wat maakte het programma zo bijzonder? En is het wel handig dat het juist nu van de buis verdwijnt? We vroegen het zes tafelheren en –dames en vaste gasten.

‘Van Nieuwkerk prikte bellen en bubbels door’

Gerdi Verbeet, tafeldame en voormalig Kamervoorzitter

“Dit is wel een heel ongelukkig moment om te stoppen met DWDD. Juist nu hebben we behoefte aan gezaghebbende presentatoren die, zoals Matthijs van Nieuwkerk, tot de kern van een verhaal kunnen komen. Het komt maar zo weinig voor dat interviewers echt luisteren naar de antwoorden die worden gegeven. Hij kon dat als geen ander. DWDD is een beetje zoals de zaterdagkrant, plus bijlagen. Het bevat actualiteit, politiek, maar ook muziek en cultuur. Dat soort programma’s zijn nu hard nodig.

“Van Nieuwkerk prikte bellen en bubbels door. Bellen als het ging om onzinverhalen en broodjes aap, maar ook bubbels door mensen samen te brengen die elkaar anders niet ontmoeten. Dat is in deze tijd echt waardevol. Hij heeft zo’n open houding naar de wereld, ook meningen die hij niet deelt wil hij toch doorgronden.

“Als groot liefhebber van historische romans en non-fictie was ik vooral dol op de uitzendingen waarin bijvoorbeeld zangers als Charles Aznavour werden herdacht. We hebben allemaal soms de behoefte om te bewonderen, dat geeft ook een gevoel van hoop. Nee, eigenlijk kan het programma nu niet stoppen. Of misschien wel, maar dan wel direct terugkomen op de zaterdagavond. Die deal wil ik nog net maken.”

‘Ik heb me gesteund gevoeld, het was een warm bad’

Sander van de Pavert, maker van Lucky TV

“Het zat er al een tijdje aan te komen dat Matthijs van Nieuwkerk ging stoppen. Het komt nooit goed uit, er is altijd wel een crisis gaande. Ik vind het jammer, dankzij het programma ben ik doorgebroken. Als kunstenaar werk ik geïsoleerd vanuit huis, maar ik heb me altijd gesteund gevoeld, het was echt een warm bad.

“In die vijftien jaar heb ik misschien wel 4000 filmpjes gemaakt en naar veel werd helemaal niet omgekeken. Vaak probeer ik er wel iets mee te vertellen, maar soms doe ik dat in een taal die niet voor iedereen verstaanbaar is. Van Nieuwkerk is misschien bewuster bezig om mensen nieuwe inzichten te geven. Het programma is in ieder geval vrij concreet.

“Sinds het begin van dit seizoen maak ik geen Lucky TV-filmpjes meer. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, maar ik merkte dat die dagelijkse filmpjes veel creatieve energie vergden en dat er geen tijd en ruimte meer was voor andere dingen. Natuurlijk ga ik het missen. Dat doe ik nu al. Maar er komt zeker iets anders voor in de plaats.”

‘Ik heb Van Nieuwkerk nooit iets lelijks horen zeggen of iemand zien kwetsen’

Willeke Alberti, vaste gast

“Zelf was ik maandagavond nog bij DWDD en het was zo fijn. Ik krijg nog kippenvel als ik denk aan mijn optreden met Waylon en Wibi Soerjadi. Ik voelde zoveel liefde en dat hebben we nu echt nodig. Het is voor iedereen een verschrikkelijke periode en een programma als DWDD geeft de mensen steun. Het is jammer dat het nu stopt.

“Het liefste kom ik bij Matthijs van Nieuwkerk. Hij is een intelligente, warme man. De gesprekken zijn altijd respectvol en prettig. Ik heb hem nog nooit iets lelijks horen zeggen of iemand zien kwetsen. Diplomatiek is het juiste woord.

“Ik was vaak te gast bij DWDD, maar afgelopen maandag was echt een cadeautje. Een andere bijzondere uitzending was toen Duncan vorig jaar zijn songfestivalliedje mocht zingen. In dezelfde uitzending vertelde ik over mijn optreden in Afas live en dat was binnen 24 uur uitverkocht. Dat kwam door Van Nieuwkerk, die was altijd goed voor cultuur en podiumkunsten. En hij leest zich altijd goed in en heeft overal verstand van. Daarom wilde ik ook zo graag in de laatste week nog een keer bij hem zijn.”

‘Als Van Nieuwkerk aanstaat is het waanzinnig, magisch zelfs’

Alexander Klöpping, vaste gast

“DWDD ging vaak over dingen die Matthijs van Nieuwkerk mooi, of juist lelijk, raar, opzienbarend of interessant vond. Hij drukte een duidelijk stempel op het programma. Als hij iets niet boeiend vond, dan deed hij het niet, of zat hij zich stierlijk te vervelen. Misschien kun je wel zeggen dat DWDD Matthijs van Nieuwkerk is.

“Maar als hij aanstaat is het waanzinnig. Magisch zelfs. Ja, ik ga hem wel missen, zeker zoals hij de afgelopen weken was. Misschien dat deze periode hem inspireert. Net zoals drama een inspiratiebron is voor kunstenaars. Alsof hij in schoonheid wil eindigen.

“Voor mij persoonlijk was het programma belangrijk, ik weet niet hoe mijn leven eruit zou hebben gezien zonder. Het heeft mij veel contacten opgeleverd. Als je een bekend gezicht hebt, willen mensen je op zijn minst even tolereren. Daardoor kan ik met mensen praten die ik interessant vind en dat is heel belangrijk voor me. Daar ben ik het programma heel dankbaar voor.

“Een van de mooiste afleveringen was toen ik aan tafel zat met CDA’er Jack de Vries. Dat was toen Wikileaks net opkwam. Opeens ging het over surveillance en misbruik van gegevens. Daar zat ik als broekie en ik had een scherp debat met De Vries. Eigenlijk weet ik niet eens of het inhoudelijk een beetje hout sneed, maar ik kreeg wel de ruimte. Dat gaf me zelfvertrouwen.

“De laatste paar weken zijn de uitzendingen prachtig. Meer dan mooi, zelfs. Eigenlijk vind ik het wel wonderschoon zoals het eindigt. Klein en ingetogen, zo zonder publiek. Misschien zelfs een beetje melancholisch.”

‘Als iemand Heintje Davids mag zijn, is Matthijs het wel’

Fidan Ekiz, tafeldame

“Bij grote gebeurtenissen in de politiek of maatschappij, of bijvoorbeeld toen David Bowie was overleden, dan keek je naar DWDD. Het programma wist altijd precies het juiste gevoel te raken. Ons te ontroeren en verbinden. Het programma heeft mij persoonlijk geholpen bij het leren vormen van een mening en bij mijn ontwikkeling als journalist. Net als ‘Pauw & Witteman’, trouwens. Ik ben beide programma’s dankbaar. Je kijkt toch mee met de besten.

“DWDD droeg zeker bij aan het maatschappelijk debat, zoals met de aanslagen op Charlie Hebdo en de opkomst van IS. Maar ook bij andere politieke of culturele onderwerpen. Het is een programma voor jong en oud, een breed publiek. Iedereen leert ervan, het is informatief en het helpt met je culturele en historische bagage.

“Matthijs van Nieuwkerk heeft een goede redactie, maar het is ook topsport wat die man doet. Elke dag die energie, professionaliteit en creativiteit. Hij praat de boel niet alleen maar aan elkaar, hij draagt het programma. Zijn enthousiasme. Er gebeurt echt iets magisch in zo’n gesprek. Hij kan als geen ander de zon laten schijnen op iemand, zonder dat het pathetisch wordt. Daar heb je wel een bepaalde klasse voor nodig.

“DWDD is anders dan een gewone talkshow. Het is informatief, ontroerend, hoge en lage cultuur, muziek, gedichten, boeken, en tussendoor een soort Voice of Holland van anderhalve minuut. Eens per week Nico Dijkshoorn, film, sport. Zoveel samengevat in een programma, maar dan zonder dat het rommelig wordt. Dat mag je gerust uniek noemen.”

“Het zou fijn zijn als het programma nog even zou blijven. Die laatste uitzendingen zijn pareltjes en dat hebben we nodig in deze tijd. Of Matthijs moet terugkomen. Als iemand Heintje Davids mag zijn, is hij het wel.”

‘Ik schuif al zeven jaar aan en kijk nog steeds mijn ogen uit’

Tim Hofman, tafelheer

“Als je media maakt voor de massa dan doe je iets met de maatschappij, en DWDD had inderdaad een behoorlijke maatschappelijke impact. Ik weet nog dat het programma het kinderpardon adopteerde. Zo’n enorm podium werkt als een vliegwiel. Dan gaat zo’n bal direct twintig keer zo hard rollen.

“Uiteraard heeft hij een hele goede redactie, maar Van Nieuwkerk voelt ook precies wat een onderwerp nodig heeft. Zijn invalshoeken zijn origineel en bovendien is hij een galante gastheer.

“DWDD heeft een eigen toon, andere talkshows zijn vaak soberder. Zelf mag ik al zeven jaar aanschuiven en ik zit vaak nog steeds mijn ogen uit te kijken. Van Nieuwkerk is een scherpe interviewer met een indrukwekkende journalistieke achtergrond. Hij barst van de dossierkennis. Die maak je echt niets wijs. Ik ben zelf televisiemaker en het is serieus tof om naast Matthijs te zitten.

“Vooral de afgelopen twee weken vind ik het programma bijzonder. Ik was er graag nog eens bij geweest, maar ik was snotterig en dan neem ik mijn verantwoordelijkheid en blijf thuis. Ja, het is jammer dat het stopt, maar ‘M’ staat in de startblokken. Ik ga het missen, zonder daar al te sentimenteel over te willen doen.”

