Zeven Zussen-reeks krijgt een postuum slotdeel

De Ierse schrijfster Lucinda Riley blijft de wereld verrassen, ook na haar dood. Vorige maand overleed ze onverwachts aan kanker, een ziekte die ze jarenlang verborgen had gehouden. Haar populaire Zeven Zussen-reeks leek daardoor onvoltooid te blijven. Het aangekondigde deel acht, de ontknoping, zou er nooit meer komen.

Maar ziehier het nieuwste konijn uit Riley’s hoge hoed: haar oudste zoon Harry Whittaker, BBC-radiopresentator én schrijver, gaat de reeks voltooien. Dit was de uitdrukkelijke wens van de schrijfster, blijkt nu. Ze heeft haar zoon kort voor haar overlijden uitgebreid geïnstrueerd. Zelf had ze al een aantal belangrijke passages afgerond, goed voor zo’n zestig pagina’s. Daarnaast heeft zij gedetailleerde aantekeningen nagelaten over de plot.

“Mijn moeder heeft mij de geheimen van de serie toevertrouwd”, meldt haar zoon. “Ik zal mijn belofte aan haar nakomen en deze geheimen met haar lezers delen.” De twee hadden eerder al nauw samengewerkt aan de kinderboekenserie Beschermengeltjes.

Wie is de mysterieuze adoptievader?

De Zeven Zussen-reeks gaat over een groep zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst. In het slotdeel zal worden onthuld wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is.

Deel zeven, eerder dit jaar verschenen, staat al negen weken in de top-vijf van best verkochte boeken. Ook de andere afleveringen vliegen nog altijd over de toonbank. Voor het slotdeel, Atlas – Het verhaal van Pa Salt, moeten fans moeten nog wel even geduld hebben. Het verschijnt pas in het voorjaar van 2023.

De Ierse schrijfster Lucinda Riley overleed op 11 juni 2021 onverwacht. Vooral lezeressen smulden van haar werk, maar recensenten zagen er weinig in.