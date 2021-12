Zes luistertips voor tijdens uw kerstwandeling

Deventer Mediazaak

Alweer iemand die zegt dat u de Deventer Mediazaak moet luisteren? Ja, en terecht. Deze podcast van Annegriet Wietsma over de Deventer Moordzaak is zowel een spannende who­dun­it als een zeer kritische blik op het mediacircus rondom de moord op weduwe Wittenberg. Wietsma laat uitgebreid Michael de Jong aan het woord, de ‘klusjesman’ die door de media verdacht werd gemaakt, en ook opiniepeiler Maurice de Hond speelt een belangrijke rol in het verhaal. In de zes razend spannende afleveringen valt u van de ene verbazing in de andere. Uitstekend luistervoer voor tijdens de kerstvakantie, als u een van de weinigen bent die deze podcast nog níet kent. (Charlot Verlouw)

Gefixt

Vijfdelig verslag van twee NOS-journalisten die een half jaar in de wereld van match­fixing doken. Dat leverde meerdere journaalopeningen op over (vermoedelijke) ­matchfixing in de wereld van darts, basketbal, tennis en de Eredivisie voetbal. De ­podcast neemt je vooral mee in het onderzoek. Hoe kwamen ze in contact met matchfixers, hoe benaderen fixers de sporters en wat voor ­types zijn het? En hoe betrouwbaar is de informatie die fixers gaven? Als sportliefhebber blijf je na het beluisteren wel gedesillusioneerd achter: de schaal waarop matchfixing in Nederland voorkomt is groter dan je denkt. Wie wielrenners niet meer vertrouwt vanwege alle dopingschandalen, zal dit gevoel ook bij prestaties van andere sporters krijgen. (Edwin van Sas)

De tranen van Tito

In deze vierdelige podcastserie kijkt klinisch traumapsycholoog Iva Bicanic recht in de loop van de geschiedenis van de Balkan, waar haar ouders oorspronkelijk vandaan komen. De sporen van de oorlog waarbij ­Joegoslavië zo’n dertig jaar geleden uiteenviel, zijn nog altijd voelbaar. Ze spreekt daarover met deskundigen en kenners van de ­regio.

De podcast is een verdieping bij de nieuwe zevendelige televisieserie De tranen van Tito, die vanaf 19 december elke zondagavond te zien is op NPO2. Hierin reist Bicanic naar de zeven Balkanlanden van voormalig Joegoslavië; een zoektocht naar de dromen, de trekkracht van het verleden en (voornamelijk) de hoop van mensen die voorheen allemaal Joegoslaaf waren. (Eline Crijns)

Iva Bicanic in Kroatië. Beeld BNNVara/De Haaien

The Intelligence

In The Intelligence praat gastheer Jason Palmer, journalist van The Economist, je in een krap half uurtje bij over wat hij noemt ‘gebeurtenissen die jouw wereld vormen’. Wat vormt mijn wereld? The Economist heeft een jaloersmakend dicht netwerk van correspondenten verspreid over de hele planeet en van specialisten. Dagelijks spreekt Palmer er drie. Over het arme Puerto Rico dat de pandemie beter aanpakt dan de rest van Amerika, over het eigenlijk communistische Vietnam dat een miljardairsklasse kweekt, of over waarom Scarlett Johansson ermee moet leren leven dat Disney haar iets minder vorstelijk betaalt om Black Widow te spelen. Zijn dat nou gebeurtenissen die mijn wereld vormen? Ja, allemaal samen vangen die ­gesprekjes de tijdgeest. (Lidwien Dobber)

Wind of Change

Zelden zoveel extra blokjes omgelopen voor een podcast als voor deze: Wind of Change. Inderdaad, hij was er al in 2020, maar hier drong de podcast pas dit jaar goed door. ­Zelden ook zo sterk het bewijs gevonden dat het niet uitmaakt waar een verhaal over gaat, als het maar goed wordt verteld. Patrick Radden Keefe, begenadigd journalist voor onder meer The New Yorker, beheerst deze kunst. Op basis van een snipper van een gerucht, namelijk dat de wereldhit Wind of Change (1990) van The Scorpions zou zijn geschreven door de CIA om de omwentelingen in de Sovjet-Unie te bespoedigen, begint hij een zoektocht met veel zijpaden. Om telkens bij dat fluitdeuntje van die draak van een hit uit te komen. Onweerstaanbare stof in acht afleveringen. (Andrea Bosman)

The Turning

Je moet wel door wat Amerikaanse mumbo jumbo heen (zoals lange introducties van personages) maar dan ontspint zich een ­intrigerend, emotioneel relaas over de orde van Moeder Teresa, de Missionarissen van de Naastenliefde, en vrouwen die eruit zijn ­vertrokken. Al in aflevering één roept podcastmaker Erika Lantz de vraag op of het hier om een religieuze orde gaat of om een sekte, en wat eigenlijk het verschil is. Gewezen lid Mary Johnson verhaalt over de strenge sociale regels die haar verboden om alleen de straat op te gaan en kuisheidsregels die zo streng waren dat ook baby’s die aan hun zorgen waren toevertrouwd niet mochten worden gekoesterd. En dan moeten de afleveringen over mishandeling en beschuldigingen van misbruik nog komen. (Jann Ruyters)