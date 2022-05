Zelfs Matthijs van Nieuwkerk wordt er nerveus van: zijn ‘Pop22’ krijgt maar twee kansen

Met spetterende eenvoud zingt ‘popsensatie’ Froukje haar liedje Een man die nooit meer huilt. De belichting in Pop22 (BNNVara) is betoverend en haar dichtregels klinken door in de bewegende vormen om haar heen. Het podium is een draaiende vinylplaat met het programmalogo erop. Zojuist zat daar nog een plukje artiesten in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk en Ilse DeLange tot het in een flits werd omgebouwd tot passende omlijsting van haar liedje.

Als íemand in Nederland een muziekprogramma kan dragen, is het Van Nieuwkerk. Hij ontwikkelde zijn koesterende aandacht in De wereld draait door, vergrootte die in Matthijs gaat door en bracht de liefde voor muziek op hoogte in Chansons! Zijn programma’s zijn als een moderne salon waar jonge artiesten kunnen doorbreken en bestaande een nieuwe kant kunnen laten zien.

Naar het voorbeeld van ‘Later with... Jools Holland’

Maar ja, muzikanten en tv vormen een ongemakkelijk huwelijk. Ze komen graag, maar mogen dan een minuutje opdraven en spelen vaker covers dan hun lief is, legde zangeres Ilse DeLange uit in de Volkskrant. Donderdag stond zij als mede-presentator en initiatiefnemer naast Van Nieuwkerk te pleiten waarom Pop22 er moest komen. Een programma naar het voorbeeld van het legendarische BBC-programma Later... with Jools Holland, waarin Nederlandse muzikanten in volle overgave hun eigen werk kunnen brengen.

De zangeres en het tv-icoon waren zelfs een beetje nerveus donderdag. Zoekend waar hij zijn handen moest laten, legde Van Nieuwkerk uit dat hun nieuwe format maar twee afleveringen krijgt om zich te bewijzen. Het gaf een inkijkje in de snoeiharde tv-wereld waar leidinggevenden denken dat muziek zonder wedstrijdelement een zap-moment is.

Ik wist het ook niet helemaal. Davina Michelle knalde erin, YouTuber Blanks maakte me nieuwsgierig en Froukje is altijd interessant, maar rapper Sor kende ik nog niet. Dan is een liedje van drie minuten best lang. Je moet als kijker ook de rust hebben voor muziek. Op donderdagavond loop ik nog in de nieuwsstroom en sta open voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen, zoals in de gelijktijdige documentaire Het M-woord (NTR) van Haroon Ali over de gespannen relatie tussen moslims, Marokkanen en homoseksualiteit. Ik denk dan simpel: doe Pop22 op zaterdag.

Muziek werd besproken als een vakgebied, niet als een carrièremachine

De presentatoren hopen elk jaar een serie te mogen maken over de actuele stand van de Nederlandse popmuziek. Wanneer is het goed genoeg voor een vervolg? De show was nu (voor toch al 605.000 mensen) zeker geslaagd. De liedjes kwamen er mooi en gevarieerd uit. Muziek werd besproken als een vakgebied waar mensen oprecht zoekend en met liefde aan werken, niet als een carrièremachine. Cultuur is belangrijk, draagt dit programma uit. De rubriek Rottumerplaat werkt daarin als geheugen. Welke ene plaat neem je mee naar een onbewoond eiland? Froukje koos Adem uit van Maarten van Roozendaal, met het liedje Postbode. Matthijs van Nieuwkerk: “Altijd fijn als zo’n naam weer valt.” Ilse DeLange: “Hij legt de woorden zo mooi neer.”

DeLange speelde háár Rottumerplaat zelf na een verhaaltje over haar overleden vader: 24 rozen van Toon Hermans. Ik had dat liedje anders nooit opgezet en nu hoorde ik de waarde erin.

Oei, opeens besef ik dat we met z’n allen volgende week verantwoordelijk zijn of daar het doek valt of de vlag gehesen wordt.