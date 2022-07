Zelfs een programma met een saaie titel kan verrassen

‘Geluk ligt niet in doen waar je plezier in hebt, maar in plezier hebben in wat je doet’, was de spreuk van vrijdag op de Sint Gerarduskalender in mijn gang. Grappig. Het tv-kijken begint bij mij heus niet altijd met plezier, zeker niet op dagen met veel laatste feestjes voor de vakantie. Maar ik ben achteraf vaak verrast door wat ik ervan heb opgestoken. Tv is een prima medium om verhalen tegen te komen buiten je natuurlijke voorkeursbubbel.

Nu ligt zo’n programma als Dit is de kwestie (EO) wel in mijn straatje, met ‘prikkelende morele dilemma’s en ethische kwesties’, maar het staat niet bovenaan mijn verlanglijstje. De titel is zo saai dat je je die prikkeling niet kunt voorstellen. Bovendien: bij de christelijke EO ben ik bij ethische dilemma’s toch wat op mijn hoede voor vooringenomenheid.

Ten onrechte. De drie presentatoren van Dit is de kwestie zijn van de rust en de nuance, en maken niet de indruk je in een manier van denken te willen dwingen.

'Dit is de kwestie': presentator Margje Fikse met hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets. Beeld x

Ongemakkelijke vragen

Donderdag ging de seizoensafsluiter over de vraag of we niet ‘te lang doorsleutelen aan onze ouderen’. Medisch kan het, maar moet je dat ook willen, was de bekende vraag. Toch verraste het me dat eigenlijk alle gesprekken met artsen, patiënten en nabestaanden neigden naar ‘kies toch voor leefplezier’ in plaats van een halfjaar langer leven met een nieuwe behandeling. Een half jaar langer lijden, vaak. En onbetaalbaar wordende zorg.

Tijs van den Brink durft de ongemakkelijke vragen te stellen. Zoals aan een weduwe, of het leven van haar zieke man te lang was. Zij kwam met de mooie zin: “Tijd kopen is zonde van je leven”. Hij had kwaliteit moeten kopen, vond ze. Dat is trouwens weer een dilemma bij de 64-jarige Jan Gijsbers met een degeneratieve ziekte die hem reeds zijn been en halve linkerhand kostte. Wel erg jong om het op te geven.

Rustig luisteren

Kefah Allush heeft altijd dat poëtisch zoekende, en komt vooral rustig luisteren. “Wie is het die altijd door wil, de dokter of de patiënt?”, vraagt hij een arts spannend. Vele variabelen drijven de beslissing steeds weer naar doorbehandelen. De patiënt is in paniek, die wil wel. Of als die juist ‘niet meer kan’, vermoedt een arts soms dat-ie dat uit paniek zegt, en bewaakt de eerder gemaakte keuze voor doorgaan. Ziekenhuizen worden betaald naar aantallen ingrepen, dus zullen er ook niet snel van afzien. En het kost véél meer tijd om patiënten uit te leggen waarom niet behandelen beter is, dan gewoon die ingreep in te plannen, zegt een andere arts verhelderend tegen Margje Fikse.

Zij, de derde presentator, is gewoon heel belangstellend en spontaan. In Het Parool noemde ze zichzelf ‘natuurlijk een totale C-ster’ als vakantiekracht bij Op1. Geinige zelfrelativering, onnodig neerbuigend. Zij had het meest interessante gesprek met hoogleraar geriatrie Joris Slaets, blootsvoets op het strand. Hij muntte het begrip ‘schadelijke zorg voor ouderen’. In landen zonder noemenswaardige zorg is de levensverwachting van tachtigjarigen bijna net zo groot is als hier, blijkt volgens hem uit onderzoek. En artsen strijden allemaal op hun eigen gebied. “Een cardioloog zorgt voor het hart, maar niet voor de mens. Díé is versleten, het brein, de nieren ook.”

Slaets neemt liever leefplezier als uitgangspunt. Ga ik komende weken ook doen, lekker in het zuiden.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.