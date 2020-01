Zelfs balletdansers staken nu in Parijs

Vanavond moet in de Opéra Bastille een einde komen aan de stakingen, die het instituut nu al meer dan een maand lamleggen. Rossini’s ‘Il barbiere di Siviglia’, de opera die voor vanavond gepland staat, is compleet uitverkocht. Alleen is de vraag of de liefhebbers niet toch alsnog naar huis worden gestuurd, omdat de machtige vakbonden hun leden opnieuw hebben weten te mobiliseren. Die opera- en balletliefhebbers kunnen zich dan voegen bij de duizenden gedupeerden die nog geld terugkrijgen van de Opéra national de Paris.

Sinds 5 december vorig jaar zijn in Palais Garnier (de oude Opéra) en in Opéra Bastille (het nieuwe theater) meer dan zestig voorstellingen geannuleerd. Het proces van geld terugstorten is een enorm complexe operatie die volgens de website van de Opéra tot hun spijt veel vertraging heeft opgelopen. Ongeduldige mensen kunnen zich vervoegen bij de kassa’s, die kennelijk wel bemand zijn, en daar direct hun geld terugkrijgen op vertoon van het kaartje en een creditkaart.

Al meer dan twaalf miljoen euro verlies

De stakingen van het personeel hebben de Parijse Opéra al meer dan twaalf miljoen euro verlies opgeleverd. Oproer is in het instituut schering en inslag. Wellicht dat dat komt door de plek van de Opéra Bastille, waar de revolutionaire historie voor het oprapen ligt. Zelf heb ik er ook weleens gemankeerde voorstellingen gezien. Een Verdi en een Mozart die concertant werden uitgevoerd omdat de theatertechnici staakten, de première van Pierre Audi’s productie van ‘La Juive’ die het zonder de uitgekiende belichting moest stellen. Maar meestal waren dat incidenten die redelijk snel weer waren opgelost.

Stakende musici van het Parijse operaorkest speelden op 31 december op de trappen vóór de Opéra Bastille. Beeld AP

Nu is alles anders. Het instituut is volledig platgelegd, en dat voor al meer dan een maand. Je denkt onwillekeurig aan de opgewonden tekst van hoofdredacteur Dr. Schön in Alban Bergs opera ‘Lulu’: ‘In Paris ist Revolution ausgebrochen (...) In der Redaktion weiss keiner, was er schreiben soll...’ Redacties weten nu dondersgoed wat ze moeten schrijven over deze revolutie. Over de opstand van de vakbonden tegen de revolutionaire pensioenplannen van president Macron. Nu krijgen balletdansers pensioen op hun 42ste, theatertechnici en koorleden op hun 57ste en musici op hun 60ste.

Macron schopt tegen vele zere benen

Dat Macron dat wil rechttrekken om het pensioensysteem in stand te houden, is tegen vele zere benen, vooral ook tegen die van de dansers. Die hebben in de 350-jarige geschiedenis van het instituut nog nooit het werk neergelegd. Op de trappen van Palais Garnier gaven ze in tutu een openbare voorstelling om hun protest kracht bij te zetten. De orkestmusici speelden ook al in de openlucht, voor de Opéra Bastille. Het was een druppel op een gloeiende plaat, juist in de decembermaand waarin beide theaters mudvol zitten. De directie vreest de goodwill van het publiek te verspelen.

Ondertussen moest die directie alle gecontracteerde zangers gewoon betalen. Internationale, peperdure zangers die te gast waren voor Borodins ‘Prins Igor’ en voor Bellini’s ‘Il Pirata’. Die dure uitstraling contrasteert heftig met de verloederde metro-ingang direct onder het theater. Daar huizen rotzooi, graffiti, vieze slaapzakken en dronken zwervers. Boven dus de marmeren hemel van de operahelden, en recht eronder de hel van de losers. Als er ergens een plek is die de tweedeling in het hedendaagse Frankrijk duidelijk maakt, dan is het deze.

Peter van der Lint schrijft iedere week met aanstekelijk enthousiasme over de wereld van de klassieke muziek.