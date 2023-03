Zelfs baby's spenderen soms twee uur per dag voor een beeldscherm

De schermtijd van jonge kinderen is het afgelopen jaar toegenomen met zeven minuten per dag. Gemiddeld besteden jonge kinderen tot en met zes jaar nu dagelijks honderd minuten aan digitale media, met name op tablet, telefoon of televisiescherm. Zelfs in de wieg zijn veel kinderen al mediaconsument: een op de vier ouders van nul en één jarigen zegt dat hun kind minstens twee uur per dag aan beeldschermen besteedt. En dat is ongezond, vooral omdat het ten koste gaan van beweging.

Volgens de richtlijn van de World Health Organisation (WHO) zouden kinderen tot twee jaar geen schermtijd moeten hebben en kinderen tot vijf jaar maximaal één uur per dag. Ook blijkt uit onderzoek dat mediagebruik bij jonge kinderen vaak samen gaat met stilzitten. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer dat toeneemt. Dat is zorgelijk, vooral voor kleuters, die op school ook al vaker zitten.

Tijdens de pandemie nam de schermtijd van jonge kinderen toe. Het bleek dat ouders graag de tablet gebruikten als digitale oppas tijdens de lockdowns. Het Netwerk Mediawijsheid vindt het niet verrassend dat schermtijd niet weer is afgenomen nu de pandemie voorbij is.

Beweging is essentieel voor een goede ontwikkeling en gezondheid

Peter Nikken, docent en onderzoeker aan de hogeschool Windesheim, maakt zich zorgen over de ontwikkeling. “Overmatig gebruik van digitale media en te weinig beweging op jonge leeftijd kan slaap en taalontwikkeling negatief beïnvloeden en overgewicht en bijziendheid in de hand werken.”

Er zijn ook digitale media die beweging juist stimuleren, zegt wetenschappelijk onderzoeker Anouk Tuijnman van het Trimbos-instituut. “Maar hoe ouder kinderen worden, hoe minder ze dingen in beweging doen, terwijl beweging juist essentieel is voor een goede ontwikkeling en gezondheid.” Het Netwerk Mediawijsheid wil met de jaarlijkse ‘Media ukkie dagen’ ouders helpen met de mediaopvoeding en heeft in samenwerking met experts tien tips bedacht om bewegen met media te stimuleren.

Meer dan de helft van de ouders is zich ervan bewust dat ze zelf het goede voorbeeld moeten geven, maar tegelijkertijd geeft bijna de helft van hen ook aan dat moeilijk te vinden. Volgens Nikken helpt het al als ouders hun mediagebruik minderen in het bijzijn van kinderen. “Het is helemaal goed als ouders ook betrokken zijn bij het mediagebruik van hun kinderen. Net als bij voorlezen hebben kinderen voordeel van samen kijken, surfen, gamen.”

