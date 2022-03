Zelenski en Muhammad Ali: ze blijven vechten

Nu wij thuis corona hebben, zakken we met het hele gezin moe onderuit en kijken samen Hunted into the wild (AvroTroS). Ja, een spelletje over voortvluchtigen in Oost-Europa doet cru denken aan Oekraïense vluchtelingen, schreef ik eerder. Tegelijk blijft het leuk om anderen in onherbergzaam gebied te zien ploeteren om uit handen te blijven van ‘de crème de la crème van de Nederlandse opsporingsdiensten’. Onder druk tonen mensen hun gezicht.

Deelnemer Ran (36) refereert veelvuldig aan zijn defensie-achtergrond. Hij zou met zijn defensiemaatje Vilmar (34) wel eens kunnen winnen, zegt hij. “Niet om stoer te doen, maar ik denk gewoon dat in het leven alles kan. Je moet de juiste mindset hebben”, zei hij vooraf. Hij weet vast ook wel om te gaan met ondervraging, om de vijand niets prijs te geven, dachten wij.

De grijze man worstelt met zijn knie, commandeert en verbetert zijn maatje zonder zelf vuur te maken, te graven of kaart te lezen, en: het duo werd deze week als eerste opgepakt.

Onversneden eigenbelang, dat ziet er niet fraai uit.

Eenmaal in een karige cel gegooid, slaat hij bij ondervraging helemaal door. “Wat moet ik doen om hier uit te komen?” De waarheid vertellen en niet verdraaien, is het antwoord, en dat doet hij. Hij noemt het woord safe camp; de rode cirkels op de kaart. Hij verraadt dat daar informatie te vinden is over de eindbestemming. Nu weten die hunters waar ze de andere kandidaten kunnen opwachten. Hij doet niets om de ‘missie’ van de anderen te redden. Geen afleiding, misleiding of simpelweg zwijgen. Wat heeft deze man bij defensie geleerd, of weer verleerd? Hij heeft de vastberadenheid om het grotere belang te dienen ingeruild voor onversneden eigenbelang. Dat ziet er niet fraai uit.

Des te indrukwekkender was het om de Oekraïense president Zelenski via videoverbinding te zien spreken in onze Tweede Kamer donderdagochtend. Op zijn woorden ga ik niet in, daar staat de krant al vol mee, maar het feit dát hij dit doet, spreekt boekdelen. De man ziet zijn land belegerd door een supermacht. Hij durft veertien parlementen toe te spreken, van landen die hem in Europa weigerden. Vriendelijk, beheerst en zelfbewust vraagt hij hulp zonder te smeken. Het uitgesloten jongetje uit de klas spreekt de popiejopies aan op grotere, gedeelde belangen in Europa en oogst een staande ovatie. Het vergt moed en standvastigheid dit zo overtuigend te doen. Deze man presteert heldhaftig onder druk.

De dichtende en dansende opschepper bleef kiezen voor vrijheid

Zo wilde ik ook schrijven over de monumentale documentaireserie Muhammad Ali (VPRO), deze week dagelijks op NPO2. Kijkt u hem vooral zelf: regisseur Ken Burns opende in zes jaar een schatkist aan bronnen, archiefbeelden en details over Cassius Clay (1942) die Muhammad Ali werd. Deze serie gaat eigenlijk niet over boksen. Hij gaat over een zwarte jongen uit rassen-gesegregeerd Amerika die géén ‘last had van 500 jaar katoenplukken’, zoals over rivaal Sonny Liston werd gezegd.

De boomlange Clay riep als tiener dat hij ‘De Grootste’ ging worden, en werd het op zijn 22ste ook: wereldkampioen zwaargewicht. De dichtende en dansende opschepper doorbrak alle weerstand en bleef kiezen voor vrijheid. Ook toen hem dat, als rechtlijnig moslim met twijfelachtige banden met Nation of Islam, zijn bokslicentie kostte en hij zich terug moest vechten. Wie een sterke ‘mindset’ wil zien, kijkt de serie in één ruk uit.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.