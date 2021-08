Zeeuws Meisje gaat aan de mosselburger

De Zeeuwse beeldend kunstenaar Rem van den Bosch (47) wil de wereld mooier en beter maken. Al is het maar een beetje, zegt hij. Met zijn kunstproject Zeeuws Meisje (slogan: ‘niet zuinig, wel duurzaam’) wil hij het hebben over de toekomst van onze aarde.

Eerder maakte hij een fotoserie van het Zeeuws Meisje van nu, om het imago van het margarinemerk uit 1894 wat op te frissen. Zijn ambitieuze oproep luidde destijds: ‘Een 80-jarige in lingerie op een hemelbed van Zeeuwse klei, een tiener die als Lady Gaga ’s ochtends de koeien melkt – het kan allemaal.’

Wat hij nu heeft bedacht is een mosselburger. Want hij zou het zo fijn vinden als iedereen wat minder vlees zou eten. “Ik wil het niet verkondigen, maar de mossel is een geweldig alternatief voor vlees.”

Een hamburger van mosselen

Van den Bosch vroeg zijn vriend en chefkok Tim Sinke een hamburger te maken van mosselen. Het resultaat: een burger van 70 procent mosselvlees op een broodje met zeewier, zilte mayonaise en zoetzure zeekraal.

Het is superduurzaam, vertelt Van den Bosch, mosselen hebben een lage ecologische voetafdruk, ze zuiveren het water en nemen zelfs stikstof op. “Ze groeien hier massaal in de Schelde, en liggen dus bij Zeeuwen zo op hun bord.” Voorlopig is de mosselburger alleen te proeven aan de Mossel & Oesterboulevard in Yerseke, en daar werd-ie deze week goed ontvangen.

Van den Bosch heeft zelfs al het verzoek gekregen om zijn burger landelijk ‘uit te rollen’. “Dat-ie dan in de supermarktschappen in het hele land ligt, dat zou geweldig zijn.”

