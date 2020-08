Zal de herfstmode überhaupt de winkels halen?

De situatie in modeland is dit seizoen ­ongekend: eind augustus is er nog volop keuze in zomerkleren. Waar voorheen al opdringerige winkelrekken met de ­nieuwste herfstmode volop aandacht ­vroegen rond deze tijd, is nu door corona de productie en levering van zomerkleding zo ernstig vertraagd dat veel winkels noodgedwongen, en vrijwel onopvallend, hun oude voorraden aanboden. En toen de zomercollectie toch nog mondjesmaat binnendruppelde, ging die alsnog voor de volle prijs de winkels in.

Mantel, Nathan, 895 euro

Zodoende riedelden winkelketens begin deze maand nog doodleuk ‘Benieuwd naar de kleuren van ­deze zomer?’ en ‘Jouw zomer must-haves’. Een compleet ander gevoel dan de herfstkledij die normaal rond deze tijd al in de rekken zouden prijken. Het is zelfs de grote vraag of die op tijd de winkels zal bereiken – want nog steeds geldt dat door de corona-crisis de productie en aanvoer van de herfstkleding moeizaam op gang komt.

Maar zijn we eigenlijk wel toe aan nieuwe kleren, aan een nieuwe winterlook? Nauwelijks, zo blijkt. ­Thuiswerken leerde dat de garderobekast meer dan ­voldoende opties biedt en evenementen om je voor in het nieuw te steken ontbreken nog. Jongeren zijn druk met het digitaal uitruilen van kledingstukken via ­‘United Wardrobe’ en ‘Vinted’. Prognoses? Trends? ­Mode? Daar hebben ze even geen boodschap aan. Ze zoeken zelf wel leuke items bij elkaar.

Jas, Baum und Pferdgarten, 459 euro

Is er dan geen nieuwe mode meer? Jawel. Toevallig wijzen trendmensen al langere tijd richting ‘heritage’, trends die terugvallen op het verleden. Dat komt nu ­extra goed uit, want houvast vinden in gewortelde items geeft rust. Gewone, vertrouwde, functionele, mooie ­kledingstukken, met een geschiedenis. Wel nieuw, net een tikkie anders, maar geen gekkigheid.

Anorak, een soort hoody-sweater

Hoe pakt dat uit voor jassen? Buitenkleding-trends ­veranderen minder snel dan andere kledingonderdelen en ontwerpers geven klassieke modellen nu een ­opfrisser. Zoals de anorak. Een soort ­hoody-sweater, die je over het hoofd aantrekt. Het ­basismodel komt van de Inuit (Eskimo’s) en werd afge­lopen seizoenen onverwacht gewild onder jong en oud. Snowboarders en skaters zijn er eveneens dol op.

Anorak, Closed, 549 euro

Het Italiaanse merk Napapijri was de wegbereider en meent dat de anorak boven alle seizoenen, trends en mode-ruis staat. Klinkt lekker safe en daar zijn we aan toe. Unikleuren domineren, varianten in camouflage dessins en een ijs-patroon zijn deze winter hun eye­catchers. Confectielabels springen nu ook breed in op dit ‘erfgoed’-item.

Ze kiezen daarbij voor camouflage-achtige en kriebelige dessins of spelen juist met grote kleurige vlakken. Dat maakt ze nieuw en fris. Modehuis Dior presenteert zelfs een kinderversie. Niet iedereen wil natuurlijk jas zonder voorsluiting waarvan je haar in de war raakt, maar de genderneutrale uitstraling draagt zeker bij aan populariteit.

Een nostalgisch-retro-vintage-gevoel

orOok outdoor kleren gebaseerd op werk- of legerkleding ogen vertrouwd. Ze lijken op voorhand al comfortabel en functioneel. Gemaakt van materialen en dessins die een nostalgisch-retro-vintage-gevoel oproepen zoals tweed, velours, corduroy en wol en bijvoorbeeld traditionele ruitstoffen, maken dergelijke mode-items zeer geschikt voor deze onzekere periode.

Jasje, Uniqlo, 39,95 euro

Lekkere zachte teddystoffen passen perfect in dit beeld. Zeker als die worden verwerkt in modellen die aan een stofjas, jagersjas, het ‘gouwe ouwe’ spijkerjasje of een lumberjack doen denken.

Die laatste verwijst naar houthakkers en naar hun specifieke geruite blouses en korte jasjes. Vooral die ­korte jasjes, maar dan in fletse ruiten, worden door veel merken aangeboden. Ook safariblouses en -jasjes met hun kenmerkende opgestikte klepzakken en padvindersblouses met praktische zakjes en lusjes bieden ­inspiratie voor wintermodejassen.

Teddy jack met lambskin, Closed x Nigel Cabourn, 1650 euro

De jumpsuit krijgt een metamorfose

Op de keper beschouwd valt de jumpsuit onder werk­kleding: van oorsprong is het letterlijk een springpak voor parachutisten. Het beschermende pak bestaat uit één stuk en is op zijn beurt weer gebaseerd op een andere klassieker: de overall. In de mode werd hij opgepikt door de popcultuur; een fantasievolle afgeleide ervan was zo’n beetje Elvis Presleys handelsmerk. Hoewel de jumpsuit nu al weer enkele jaren in de mode meedraait en we er misschien wel een beetje op zijn uitgekeken, krijgt hij nu een metamorfose. Afgezien van de ski­pak-variant was het tot nu toe voornamelijk een binnen-kledingstuk. Verrassend materiaalgebruik maakt ’m nu ook geschikt als buitenkledingstuk.

Jumpsuit, Modström, 139,95 euro

In de jassen zien we dus veel functionele, speelse, maar soms ook wat verwarrende oplossingen. Is het een afgeknipt overhemd of een heus winterjack? Passen de verschillende materialen nu wel of niet goed bij elkaar en loopt dat ruitje scheef of hoort dat zo? Juist dát zorgt voor enige frisheid binnen het anders misschien wel erg degelijke modebeeld.Wat er precíes in de winkelrekken komt te hangen is nog even afwachten, maar praktische jassen met een vleug ‘heritage’ komen er zeker.

Lees ook:

Is mode uit de mode?

De grote modehonger die bij Sarah-Mie Luyckx bij het begin van een nieuw seizoen altijd toesloeg is verdwenen. Ze hoeft eigenlijk niks nieuws meer. Is het een ‘generatiedingetje’ of groeiend milieubewustzijn?