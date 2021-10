Yvonne Jagtenberg brengt een originele ode aan eigenheid en diversiteit

Meisje de Geit is niet als alle anderen en dat bevalt haar uitstekend.

Een prentenboek over een geit die op Pippi Langkous lijkt: dit absurdistische idee ontsprong aan de originele geest van tweevoudig Gouden Penseelwinnares Yvonne Jagtenberg. Als de kop van Meisje de Geit uit haar moeder komt (de bevalling is in beeld gebracht!), valt het meteen op: ze heeft fluorescerend oranje vlechten. Later krijgt ze ook sproeten en blijkt ze een paard op te kunnen tillen.

Op haar eerste schooldag vliegen de vergelijkingen haar om de oren: ‘Ineens voelde ik me niet meer bijzonder. Ik leek op iemand anders, een meisje uit een boek.’ Een geestige omdraaiing van de roep om meer representatie in kinderboeken: Meisje de Geit wil zich juist níet herkennen in een boek, ze wil uniek zijn!

Juf maakt haar duidelijk dat het één het ander niet uitsluit. Je kunt op iemand lijken, maar je bént jezelf. ‘Ik ben anders, dacht ik. Net als iedereen’, besluit Meisje de Geit, terwijl ze uitkijkt op een boom in regenboogkleuren waarin allerlei soorten kinderen zitten.

Met losjes ogende, maar toch uitgekiende penseelstreken en eigenzinnige composities maakte Jagtenberg een vrolijk stemmende ode aan eigenheid, en daarmee aan diversiteit.

Yvonne Jagtenberg

Ik ben Pippi niet!

Gottmer; 30 blz. € 14,99

Vanaf 5 jaar