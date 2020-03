YouTuber Quinsding: selfmade woman uit de Bijlmer

Quinty Misiedjan alias Quinsding is een opvallende verschijning op YouTube. Als een van de weinige vrouwelijke komieken bedacht ze er een heel universum aan typetjes: ‘Die karakters zijn uitersten van mijzelf’.

Het liefst wilde ze kinderoncoloog worden, om kinderen te helpen in een moeilijke periode. Helaas werd ze twee keer uitgeloot voor geneeskunde. Iets anders studeren wilde ze niet, dus stortte Quinty Misiedjan (24) zich maar op haar YouTube-hobby en maakte ze van het kanaal Quinsding echt haar ding.

Inmiddels bestaat haar kanaal vier jaar en heeft ze 283.000 abonnees. ­Wekelijks plaatst ze een komische video of sketch, waarin ze haar zelfbedachte typetjes in herkenbare situaties brengt. Zo zien we hoe Baby Quin in het filmpje met de titel ‘Morning routine, kind vs. nu’ smoesjes bedenkt om niet naar school te hoeven. In haar roze onesie, met een grote teddybeer op schoot murmelt ze: “De juf zei dat school op is”. Even later zien we hoe het typetje Quin zich met een grote bos verward haar en een big shopper aan make-upspullen opsluit in de badkamer, waar ze een halve verbouwing – inclusief bijbehorende geluiden – nodig heeft om weer een beetje toonbaar voor de dag te komen.

Met haar ‘universum aan typetjes’ is ze een opvallende verschijning op YouTube, waar de meeste vrouwelijke makers het houden bij beautyvlogs of speelgoedreviews. Om te laten zien hoe hard het werken is om een succesvol kanaal te onderhouden verschijnt er zondag op YouTube een mini-documentaire over drie Nederlandse vrouwelijke makers, onder wie Quinsding.

Misiedjan is het klassieke voorbeeld van een selfmade woman. Ze groeide op in de Amsterdamse Bijlmerflat Kruitberg, waar ze werd geboren uit een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. Haar moeder woonde er al toen op 4 oktober 1992 een vliegtuig precies die flat invloog. Hoewel ze zelf pas na de Bijlmerramp werd geboren, werd de nasleep van het ongeluk toch onderdeel van haar leven. “Mijn moeder heeft het nog steeds niet zo op vliegtuigen”, zegt Misiedjan.

Passie voor theater

Thuis met haar oudere zus en jongere broertje moesten ze rondkomen van een uitkering. “Zodoende werd de kleding van mijn zus ook mijn kleding.” Haar drang om kinderen bij te staan in moeilijke situaties ontstond op de basisschool toen zij veel last had van eczeem en allergieën. “Soms was het zo erg dat ik me niet kon bewegen. Dan moest ik tijdens de pauzes op school binnenblijven en las ik een boek.”

Toen de weg naar geneeskunde ­afgesloten bleek te zijn, moest ze een nieuw plan bedenken. De passie voor theater was er altijd al én ze was dol op YouTube, waar ze uren spendeerde aan het kijken naar vooral grappige filmpjes. Het viel haar op dat er in Nederland eigenlijk geen vrouwen zijn die komedie doen op het platform. Voor Misiedjan een extra stimulans om juist in dat genre een kanaal te beginnen met typetjes en sketches.

Het eerste jaar was vooral experimenteren. De meesten typetjes zijn gebaseerd op haarzelf en mensen uit haar omgeving. Ze creëerde bijvoorbeeld haar ‘vriendinnen’ Becca en Sarah. De een is een vrij serieuze tomboy en ­behoorlijk sarcastisch en de ander een goedbedoelende sukkel. “Die karakters zijn eigenlijk uitersten van mijzelf”, zegt Misiedjan. Ze speelt al haar creaties zelf en laat ze in haar sketches commentaar geven op situaties als ‘wat als je vriendin Tinder-verslaafd is?’ of ‘tien eerlijke vragen aan je familie’. De filmpjes zijn vooral populair bij meiden tussen de tien en de achttien.

Uploadstress

Na een jaar video’s maken wist ze het zeker: dit was de manier waarop ze kinderen vrolijk wilde maken. Het platform is eigenlijk net een onlinetheater, zegt ze: “Je krijg direct respons van het publiek. Heel anders dan televisie, waar je pas de volgende dag de kijkcijfers krijgt en die zijn dan gebaseerd op wat? Duizend kastjes in het hele land?”

Inmiddels is haar uit de klauwen gelopen hobby een bedrijf met een agent, twee stagiaires, een editor, een cameraman en haar zus die het management doet. Ook gevestigde media weten haar te vinden. Zo mocht ze vorig jaar voor AvroTros naar Chateau Meiland om hoofdrolspeler Martien en zijn familie te vertellen dat ze genomineerd waren voor de Gouden Televizier-Ring, die het programma uiteindelijk ook won. Toch viel het kwartje pas echt, vertelt Misiedjan, toen ze haar moeder een reis naar New York kon aanbieden. “Ik zei tegen mijn zus: ‘We zijn gewoon kids uit de Bijlmer hè. Dit hebben we toch maar mooi voor elkaar.”

Alles leek haar voor de wind te gaan tot ze vorig jaar een moeilijke periode doormaakte. Een belangrijke medewerker stopte ermee, haar broertje zat in de lappenmand en zelf had ze flinke last van haar allergieën. Misiedjan kampte met ‘uploadstress’: de dwang om te blijven presteren, een fenomeen waar veel bekende makers tegenaan lopen. “Werk is een groot deel van wie jij bent, offdays kun je je eigenlijk niet permitteren. Ik vroeg me af: groei ik nog als mens, of alleen als internetpersoonlijkheid?”

Om haar ambities kracht bij te zetten en te laten zien dat het haar menens is met het helpen van kinderen, haalde ze de samenwerking met War Child aan waar ze sinds een jaar ambassadeur is. Ze reisde af naar Colombia en Jordanië voor een internetdocumentaire waarin ze laat zien hoe het voor kinderen is om te moeten vluchten, in kampen zonder water en licht. “Ik voelde me klein en machteloos. Ik werd eerst heel stil, en daarna voelde ik grote woede.” Ze vindt het onbegrijpelijk dat in Nederland mensen negatief praten over vluchtelingen. “Ik zei tegen de crew: ‘Ik weet waar ik ben, maar ik snap niet wat ik zie’. Het was heel onwerkelijk. Het veranderde echt mijn wereldbeeld.”

Vrouwen op YouTube Hoewel de grote kanalen op YouTube nog steeds worden gedomineerd door mannen, doen vrouwen het steeds beter, zegt YouTube-countrymanager Benelux Marijn Poeschmann. Hoe de verdeling precies is, kan ze niet zeggen, omdat het platform niet registreert welk geslacht een maker heeft. Bovendien identificeren mensen zich tegenwoordig minder als man of vrouw, en is YouTube bij uitstek een plek voor genderdiversiteit. “Het is echt een community voor gelijkgestemden op zoek naar informatie.” Volgens Poeschmann zijn het niet per se mannen die de dienst uitmaken op het platform. “Eigenlijk bepaalt het publiek dat.” Ze zou wel graag meer vrouwen zien die comedy doen, op of buiten YouTube: “Vrouwen zijn echt ontzettend grappig”. Als voorbeeld noemt ze Nienke Plas, die stand-up comedy doet en inmiddels een eigen theatershow heeft. Wat haar betreft mogen vrouwen nog meer van zich laten horen: “Begin gewoon, het momentum is er.” Om meer vrouwen te stimuleren komt er zondag een mini-docu over succesvolle Nederlandse vrouwelijke makers.

