Yentl en de Boer: ‘Onze liedjes komen veel harder binnen nu we weten dat het echt fout kan aflopen’

De coronacrisis veranderde het leven van musici en artiesten ingrijpend. De agenda’s werden leeggeveegd. Wat is hun plan B? Deel 6 van een serie: het muzikale cabaretduo Yentl en de Boer. Na een pauze van negen maanden – zwangerschapsverlof én corona – komen zij nu met ‘de Kampvuursessies’.

Hoogzwanger en op naaldhakken zongen ze hun laatste concert. Dat was 18 november vorig jaar, in de Rotterdamse Doelen. Daarna zouden de dames van het muzikale cabaretduo Yentl en de Boer er een paar maanden tussenuit gaan om te bevallen. Zo gezegd, zo gedaan. Christine de Boer (37) baarde haar zoontje Gosse ’s avonds op Eerste Kerstdag; Yentl Schieman (34) kreeg haar dochtertje Sjuul tweeënhalf uur later, op Tweede Kerstdag om 00.01 uur.

Maar hun verlof duurde een stuk langer dan gepland, vertellen Yentl en de Boer op een schaduwrijk terras in de hoofdstad. Corona kwam eroverheen. Daardoor zaten ze niet tot april thuis, maar tot augustus, elk met hun eigen partner en kind. Negen maanden geen optredens, dat hadden ze nooit voor mogelijk gehouden.

Ze hadden juist zo’n zin om op zomertournee te gaan. Met een club muzikanten zouden ze de openluchttheaters afstruinen. Yentl: “Maar vanaf de allereerste voorbereiding hebben we ook gezegd: Oké, als het niet doorgaat, wat wordt dan plan B?” De Boer: “Zo noemden we dat ook echt, plan B. En dat moest een serieus plan zijn. Ik bedoel, elke week kun je nog wel ergens een half uurtje met een gitaar bij een goedbedoelende buurman in de tuin gaan staan, voor vijftig euro. Maar we wilden een stevig alternatief.”

En dat bleek nodig ook, want de zomertournee werd een jaar uitgesteld omdat het ene na het andere podium afzegde. Alleen Carré bleef overeind. Daar zouden de dames hun reeks optredens eind augustus afsluiten. “In Carré waren ze op het idee gekomen om bankjes in de piste te zetten, met planten ertussen”, vertelt De Boer. “Toeschouwers kunnen zo anderhalve meter afstand houden en het ziet er toch sfeervol uit. Dat zagen we wel zitten.”

Zo vormde hun geplande slotoptreden in Carré ineens het startpunt voor plan B, dat inmiddels officieel ‘de Kampvuursessies’ heet. Het idee van dit geïmproviseerde programma is als volgt: Yentl en de Boer komen op, maken een gezellig kampvuur op het toneel en zingen ruim een uur liedjes, begeleid door twee muzikanten. Ze brengen het concert zes avonden ten gehore in grote theaters verspreid door het land. “Ik heb heel veel zin om weer het podium op te gaan”, zegt Yentl. “We vinden het ook leuk dat onze eerste keer Carré in zo’n vreemde situatie is. Zoiets vergeet je nooit meer.”

Voor hun concert hebben ze een selectie gemaakt van favoriete oude en nieuwe liedjes. Ze wilden het programma niet aan corona ophangen, maar het virus piept toch geregeld om de hoek. Al was het maar door een onverwachte associatie in een tekst, want oude liedjes krijgen door de bizarre omstandigheden soms een nieuwe lading. De Boer: “De tekst lijkt dan ineens over nu te gaan, op een poëtische, indirecte manier.”

Als voorbeeld noemt ze het nostalgische ‘Heel lang geleden’, een van de eerste liedjes die het duo heeft uitgebracht. “Toen we dat laatste weer gingen repeteren, moesten we allebei heel hard huilen”, zegt De Boer. “Dat komt ook doordat we net kindjes hebben gekregen. Oeps, daar gaan we weer…” Er wellen tranen op, maar ze rollen net niet over de rand.

“Dat liedje gaat erover dat je met kinderlijke ogen, met kinderlijke verbazing, naar de wereld kijkt en naar de tegenslagen die je als volwassene hebt. Dat voelt nu nog ontroerender, ook doordat de wereld zo sterk is veranderd. Die gedachtes aan vroeger, toen sprookjes nog bestonden, gaan nu plotseling over niet zo heel lang geleden, over een tijd waarin je nog geloofde dat presidenten het gewoon met elkaar gingen oplossen.”

Het sneue lot van de mens

Ook sommige nieuwe liedjes doen onbedoeld denken aan de huidige misère. Dat komt deels doordat ze zijn geschreven voor de toekomstige voorstelling ‘Lacrimosa’ (Latijn voor ‘diep bedroefd’), waarin de cabaretières het – met een knipoog – over het sneue lot van de mens willen hebben. Maar wat ook meespeelt, is dat Yentl en de Boer veel recente nummers hebben geschreven tijdens de zwangerschap. De Boer: “Als je leven aan het maken bent, denk je er opeens over na wat het betekent om mens te zijn, hoe de wereld draait, waar je je over opwindt, wat je hoopt voor je kinderen enzovoort. Dat hoor je terug in de liedjes.”

Zo is er een nieuw nummer dat gaat over de laatste dag van de mensheid. De grap is dat niemand dóórheeft dat het de laatste dag is. Iedereen maakt plannen voor later, terwijl dat onzinnig is geworden. Toen Yentl en de Boer het schreven, was het ‘gewoon een leuk nummer’. De Boer: “Nu komt het veel harder binnen omdat we er met z’n allen bij stilstaan dat het echt fout kan aflopen.”

Yentl knikt. “Dat lied is extra relevant geworden. En het past juist zo goed in deze tijd doordat het je meteen aan corona doet denken zonder dat het er letterlijk over gaat. We wilden in het concert best een soort reflectie geven op corona, maar niet te zwaar of te direct. Niet zo van: jongens, wat erg hè, die corona.”

De associatie met de pandemie ligt meer op de loer dan de dames lief is. In één liedje dat ze eind vorig jaar schreven, staat terloops de zin: “Jij dacht zoenen, hij een hand, nu ben je in een hug beland”. Dat was ooit een onschuldig grapje tussendoor, maar in deze tijd dwalen de gedachten van het publiek meteen naar corona af. Het bezorgt Yentl en de Boer hoofdbrekens. Moeten ze die zin nu veranderen om mensen niet te laten denken: o ja, zulke dingen deden we toen nog?

In slechts twee liedjes zingen Yentl en de Boer opzettelijk en expliciet over corona. Te beginnen met het hilarische nummer ‘Aanraking’. Yentl: “Dat was het eerste liedje dat we schreven na ons verlof, eind april. Bij het Radio 1-programma ‘Lockdown Sessions’ vroegen ze artiesten om een liedje te maken over deze tijd. We wilden iets grappigs, iets lichts. Toen dachten we: wat mis je eigenlijk níet aan al die aanrakingen van mensen? Daar kwam dit lied uit.”

De dames zingen over ‘lipstick op je wang’, over kale mannen die je kunt aaien op hun piepende knar, en over andermans slappe handen, ‘Die lagen in je hand als een kipfilet / En daar schudde je dan mee’.

Toch ook wel heimwee

Het lied is niet alleen grappig, gaat Yentl verder. “Er zit ook een soort ontroering in waardoor je toch wel heimwee krijgt naar de tijd dat het allemaal nog kon. We zaten erg te twijfelen of we het moesten doen, iets over deze tijd, maar ik ben blij dat we het toch hebben gedaan.”

De Boer: “We hebben zoveel clichés voorbij horen komen. Zeker in die eerste weken zette bijna iedere artiest wel iets op Instagram. Supermooie nummers soms, maar ook hele slechte. Waardoor je denkt: wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Daarom wilden we iets lichts maken. Dat had nog niemand gedaan.”

Het tweede expliciete corona-liedje is nog kakelvers. De dames hebben het de dag voor het interview pas voor het eerst ingezongen. Het gaat over vakantie vieren in eigen land, over een zomer in je eigen huis en dan net doen alsof je op Ibiza bent. De cabaretières willen het nog eens rustig terugluisteren en dan bepalen of ze het leuk genoeg vinden om te bewaren. “We zijn heel streng”, beaamt Yentl. “We moeten er blij van worden en er helemaal achter staan. Dan kost het maar veel tijd.” En gelukkig, ‘Deze Zomer’ heeft de toets der kritiek doorstaan, melden Yentl en de Boer een paar dagen later vol trots. Ze hebben het nummer inmiddels als single uitgebracht.

Tijdens hun lange verlof besloten Yentl en de Boer dat ze meer willen gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. “Onze allereerste voorstelling hebben we tweehonderd keer gespeeld”, zegt Yentl. “Dat was echt te veel. We stonden soms vijf keer in de week op het podium. Daar word je geen leuker mens van. We willen toe naar drie keer in de week, af en toe vier. Zo houd je het fris en leuk voor jezelf. In die zin was de time-out heel nuttig.”

De Boer vult aan: “We voelen nu veel duidelijker wat we willen. Dat betekent ook: dingen loslaten. Niet meer samenwerken met die en die, maar een keertje iets anders proberen. Jezelf niet meer in een ongewenste positie brengen, enzovoort. Onze onderlinge band is sterker dan ooit, ook doordat we samen kindjes hebben gekregen. Er is veel opgeruimd. Alle ruis is weg. En we hebben ongelofelijk veel zin om weer te beginnen.”

Het concert De Kampvuursessies is vrijdag te horen in Singer Laren, zaterdag in Carré en daarna nog in Apeldoorn, Enschede, Groningen en Rotterdam.

