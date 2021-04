Woutertje Pieterse Prijs voor meeslepende verhalen over grimmige oorlog

Er ploft een brief op de mat, een cynische brief. Hij is gericht aan Oudstebroer, een jongeman met vijf broers. Afzender is het ministerie van oorlog, dat schrijft “dat het hun ONTZETTEND speet. Dat NIEMAND een oorlog zou mogen worden in gestuurd. Dat het misdadig was. Dat ze er zelf ook ’s nachts SLECHT van sliepen. Maar dat er ook GOED nieuws was. Oorlogen veranderen namelijk ALTIJD weer in VREDES!!!!”

En dus vertrekt Oudstebroer naar de oorlog aan het begin van Hele verhalen voor een halve soldaat van Benny Lindelauf. De roman is zaterdagmorgen bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs voor het beste jeugdboek van 2020. Lindelauf deelt de prijs met illustrator Ludwig Volbeda, die zijn verhalen van sferische tekeningen voorzag.

“Een boek dat het grimmige niet schuwt, de lezer op een bloedstollende reis meeneemt en hem laat zien hoe groot en diep onze wereld kan zijn”, aldus de jury onder leiding van Abdelkader Benali. Eerder kreeg het boek al veel lof van recensenten: zij noemden Lindelaufs stijl weergaloos en beeldrijk en prezen de verfijnde, gedetailleerde manier waarop Volbeda tekent. Landschappen, maar ook een wolf die zó uit een nachtmerrie lijkt te zijn ontsnapt.

Net als Sheherazade vertellen de broers verhalen om levens te redden

Het boek is een raamvertelling die doet denken aan Duizend-en-een-nacht. Alle zes broers worden opgeroepen om te vechten en moeten zich melden bij wachtpost 7787, een slagboom midden op een zandvlakte. Daar moeten ze ‘een gift voor de Vrede’ doen, om de oorlog te financieren. Omdat ze weinig bezitten, schenkt iedere broer de grenswachter een verhaal. Net als Sheherazade uit de Perzische klassieker vertellen zij dus verhalen om levens te redden.

“Ik wilde weleens korte verhalen schrijven, met één spanningsboog”, vertelt Lindelauf aan de telefoon. Toen moest hij denken aan een personage uit zijn vorige oorlogsroman Hoe Tortot zijn vissenhart verloor (2016). “Dat personage heet Halve George en hij heeft broers die veel verhalen vertellen. Toen dacht ik: ah, daar wil ik mee verder.”

Zo werd Hele verhalen voor een halve soldaat een soort proloog op het eerder verschenen ‘Tortot’, dat in 2017 ook al werd genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. Als inspiratiebron diende trouwens ook de grootmoeder van Lindelauf, die opgroeide in Sittard. “Zij woonde tien minuten lopen bij ons vandaan en vertelde ’s avonds verhalen. Wat zij heel leuk vond, was sprookjes mixen: Assepoester die op bezoek gaat bij de zeven geitjes.”

Verhalen helpen je om de ellende van de wereld te dragen

Geloof in de kracht van verhalen, dat deelt Lindelauf met zijn inmiddels overleden grootmoeder: “Die kunnen je helpen om de ellende van de wereld te dragen, maar ook om eruit te ontsnappen. Wat ik van haar ook geleerd heb, is dat je de manier waarop je vertelt niet hoeft aan te passen aan de leeftijd van je publiek. Zij vertelde gewoon. Als kind begreep ik sommige woorden niet, dat vond ik helemaal niet erg.”

“Als ik schrijf, vraag ik me ook niet af: voor wie is dit nou bedoeld? Of de lezer nu 12, 24 of 78 is, ik vind het prima. Dit boek gaat over een mythische oorlog, over de ellende die mensen elkaar aandoen en de machteloosheid die je daarbij voelt. Maar ook over de moed en vindingrijkheid die de mens ook in zich draagt. Het gaat eigenlijk over ons allemaal.”

