World Press Photo 2022 is een eerbetoon aan kinderen van Canadese aboriginals

Rode en oranje jurken die aan kruisen langs een weg hangen: een visuele aanklacht tegen de dood van 215 inheemse kinderen van een nabijgelegen voormalige Canadese kostschool. Dit is de winnende World Press Photo 2022, de belangrijkste internationale fotojournalistieke prijs.

De foto werd genomen op 19 juni 2021. Kort daarvoor waren hier, in Kamloops, westelijk Brits-Columbia, 215 naamloze graven ontdekt rond de school. Tot nu toe zijn 1.300 van dergelijke kindergraven gevonden in Canada en de autoriteiten schatten dat in de negentiende en twintigste eeuw in totaal tussen de vier- en zesduizend leerlingen zijn verdwenen op veel van deze rooms-katholieke kostscholen.

De Canadese World Press Photo-winnares Amber Bracken. Beeld Jason Franson

Volgens de jury heeft de Canadese Amber Bracken met deze foto, die ze maakte voor The New York Times, een beschamende geschiedenis van kolonisatie en uitbuiting vastgelegd ‘die eindelijk wordt aangepakt in Canada’. ‘Het is een zintuiglijk beeld dat een zeldzaam licht vangt en tegelijkertijd angstaanjagend en symbolisch is. Het moedigt aan om overheden, instanties en onszelf ter verantwoording te roepen.’

Alsnog excuses voor het wangedrag

Paus Franciscus heeft vorige week in het Vaticaan alsnog excuses aangeboden voor het jaren durende wangedrag van vertegenwoordigers van zijn kerk tegenover kinderen van de Canadese aboriginals. Vermoedelijk komende zomer zal hij excuses aan inheemse families zelf aanbieden tijdens een bezoek aan Canada.

De inheemse kinderen werden van huis gehaald en mochten niet meer in hun eigen taal communiceren. Hun haar werd kortgeknipt, ze moesten uniformen dragen in plaats van hun traditionele kleding, ze kregen christelijke namen en werden fysiek en soms seksueel misbruikt.

Opmerkelijk is dat dit jaar op het winnende beeld geen mensen staan afgebeeld, zoals eigenlijk altijd wel. Vorig jaar won de foto waarop een Braziliaanse vrouw en haar verzorgster elkaar in plastic omhelsden, midden in de coronapandemie.

Een van de foto's uit de serie die Bram Janssen maakte in de Arianabioscoop in Kaboel. Janssen werd hiermee dit jaar de enige Nederlandse World Press Photowinnaar, in de categorie regio Azië. Beeld AP, Bram Jansen

De enige Nederlandse World Press Photowinnaar dit jaar, in de categorie regio Azië, is Bram Janssen. Hij maakte voor het Amerikaanse persbureau AP een fotoserie in de Arianabioscoop in de Afghaanse hoofdstad Kaboel die in november op last van de Taliban moest sluiten. Volgens de jury toont Janssens filmische verhaal hoe kunst en cultuur ook slachtoffer zijn van bezetting en oorlog.

Alle bekroonde foto’s en video’s zijn te zien op worldpressphoto.org en van 15 april t/m 14 augustus in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hieronder een selectie van foto's die ook in de prijzen vielen.

Vrouwen maken camouflagepakken in Marioepol 2014. Beeld Guillaume Herbaut / Agence VU

Panayiota Kritsiopi huilt om haar huis, dat bedreigd wordt door de vlammen. In Augustus 2021 leed Griekenland onder heftige bosbranden na een lange hittegolf. Beeld Konstantinos Tsakalidis / Bloomb

Spullen van ontvoerde leerlingen van een school in Nigeria, hun ouders bidden voor hun terugkeer. Beeld AFP

Minya en Tatyana, beiden in de vijftig en met Downsyndroom, wonen in het speciale dorp Svetlana in Rusland. Beeld Mary Gelman

