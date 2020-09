‘Wordt Rutte ook nog eens door een vrouw gebeld’, vond Vullings grappig om te zeggen

Het was flink schakelen deze week, tussen zwaar zwetende wielrenners in de Tour en licht transpirerende politici tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Nooit eerder waren deze evenementen op tv elkaars concurrenten, maar deze september dus wel. Met een duidelijke teneur: de kans op onderuitgaan was het grootst in de Tour de France.

Zeker waar het gaat om de geroutineerde premier Mark Rutte, in Trouw omschreven als ‘glad zeepje’. Zelf aanschouwde ik – via NPO Politiek – met iets meer eerbied zijn vakmanschap. Zoals tegen tien uur donderdagavond, toen Rutte met de Tweede Kamerleden in no time een hele stapel moties afhandelde. Je kunt als land een slechter hoofdkantoor hebben, dacht ik. Er werd serieus gewerkt, er werd ook gelachen.

Zoals toen Rutte met motie 26 bezig was, die te maken had met Israël. Daar maakte die gladde premier dan toch een uitglijer. Hij sprak over ‘onze goede contacten met de PLO’. En meteen daarop: “Wat zeg ik nou? Ik bedoel natuurlijk de Palestijnse autoriteiten. Handuuug.” Vol ironie schamperde hij over zichzelf: “Ik doet dit natuurlijk ook pas tien jaar, dan zit je er goed in hè.” Een publieke figuur met zelfspot: zo kan hij nog wel tien jaar mee.

Meer mensen in de vergaderzaal waren zichzelf. Zo moest even later worden besloten hoe lang er geschorst zou worden. Kamervoorzitter Arib vroeg om suggesties en Jesse Klaver stapte naar voren om te zeggen dat iedereen volgens hem ‘een kwartiertje’ prima vond. “Oké, dan schors ik de vergadering voor twintig minuten”, zei Arib. Klaver klapte dubbel van verbazing. En Arib grinnikte: “Zo ging het bij ons thuis ook: zogenaamd keuze, maar uiteindelijk besliste m’n moeder.”

‘One of the boys’

Iets minder ontspannen verliep die avond bij ‘Op1’ het eerste tv-optreden van Ingrid Thijssen als voorzitter van VNO/NCW. In het gesprek met Jort Kelder en Welmoed Sijtsma werd vanaf het begin veel nadruk gelegd op de te vullen grote schoenen van voorganger Hans de Boer, in die ondernemerswereld vol mannen. Het klassieke ‘old boys netwerk’. Thijssen moest het compliment aanhoren dat Jort Kelder van De Boer had vernomen, dat zij ‘misschien wel one of the boys kan zijn’. Wat dat ook precies mag betekenen.

Thijssen hapte niet, maar sprak rustig in haar eigen stijl door, over de rol die ze ziet bij het verbinden van bedrijfsleven, overheid en burgers. Over maatschappelijke verantwoordelijkheid, en haar vreugde over een project waar de KLM mee bezig is: kijken of stewardessen kunnen doorstromen naar de zorg, zonder een dag werkloos te hoeven zijn.

Kelder reageerde op z’n Kelders: “Klinkt allemaal heel gezellig en genuanceerd hoor, maar De Boer was altijd zo pittig aan het lobbyen.” En: “Dit wordt echt een stuk ruiger hoor, dan al die relatief gemakkelijke semi-staatsbedrijven die je hebt geleid.” En: “Misschien een socialistische yell er tegenaan gooien, voorwaarts!”

Politiek-commentator Joost Vullings wilde weten of ze net als Hans de Boer ieder weekend gaat bellen met Mark Rutte. “Wordt-ie ook nog eens door een vrouw gebeld”, vond hij grappig om te zeggen.

Overal gaf Thijssen braaf en beschaafd antwoord op. Toen presentatrice Welmoed Sijtsma vroeg: “Maakt dat nou eigenlijk nog iets, uit dat u vrouw bent?”, had ze gerust kunnen zeggen: “Uh, heb je wel meegeluisterd?”

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.