Wordt of worden er 70 procent minder stukjes gelezen?

Op de facebookpagina Leraar Nederlands wordt kritiek geleverd op een zinnetje, zo te zien uit een proefwerk. Daar staat: ‘Daar (in Denemarken) worden 70 procent minder kolen gebruikt dan een kwart eeuw geleden’. Het woordje ‘worden’ is met rode pen doorgestreept, en ‘wordt’ is erbij geschreven. De meningen zijn verdeeld. De een vindt het terecht afgekeurd, onder verwijzing naar het Taalunieadvies bij ‘10 procent van de mensen werkt/werken in deeltijd’, waar alleen ‘werkt’ tot de standaardtaal wordt gerekend. De ander vindt dat het meervoud ook acceptabel is, omdat het advies dit weliswaar niet tot de standaardtaal rekent, maar wel opmerkt dat veel mensen het meervoud gebruiken. Niemand van de leraren keurt in de gewraakte zin het enkelvoud af.

Als ik leraar was, zou ik eerder het enkelvoud afkeuren dan het meervoud (eigenlijk zou ik nooit iets afkeuren maar altijd de leerlingen om een argumentatie vragen). Waarom? Omdat je met de keuze voor het enkelvoud laat zien dat je niet snapt hoe de zin in elkaar zit.

Een typische school-hypercorrectie

Anders dan in het Taalunieadvies gaat het in deze zin om ‘70 procent minder kolen’ en niet om ‘70 procent kolen’. Met andere woorden: ‘70 procent’ kan niet beschouwd worden als een hoeveelheidsaanduiding van de kolen. De constructie betekent dan ook niet ‘70 procent kolen’, maar ‘minder kolen’, en wel ‘een heleboel minder kolen’, meer precies ‘70 procent minder kolen’. Taalkundig gezegd: ‘70 procent’ is een bepaling bij ‘minder’ en niet bij ‘kolen’.

Wat zou je gebruiken als er alleen zou staan ‘Daar wordt/worden minder kolen gebruikt?’ Je zou nog kunnen bepleiten dat ‘kolen’ hier een niet-telbare stofnaam is (‘Er wordt kolen gebruikt’), maar de normale keuze is toch dat het een meervoud is. De keuze voor het enkelvoud is een typische school-hypercorrectie: je hebt geleerd dat bij procenten altijd enkelvoud hoort, en je denkt er niet verder over na. p.a.coppen@let.ru.nl