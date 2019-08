Wordt het Maastricht of Rotterdam?

Eurovisiefan Denis Kurris: Maastricht is té vaak over het hoofd gezien

Denis Kurris (34) is geboren en getogen Maastrichtenaar en al jaren groot Eurovisiefan. Hij vindt het hoog tijd dat zijn stad een groot muziekevenement als het Songfestival organiseert. “Maastricht is te vaak over het hoofd gezien bij grote evenementen. Het is onze time to shine. Met het Songfestival kunnen we laten zien dat Maastricht meer is dan André Rieu en vlaai.

“Het songfestival draait om sfeer, en die heeft Maastricht. Ik ben vaak genoeg in Rotterdam geweest, daar mis ik die gezelligheid. Het is er kil en alles is van beton. Doe mij dan maar een leuk terrasje onder de bomen met uitzicht. In voorgaande jaren werd het festival vaak gehouden in hypermoderne steden met wolkenkrabbers, precies als Rotterdam. Maastricht kan Nederland eens van een andere kant laten zien. Rotterdam kan dan wel de toekomst hebben, hier hebben we de historie.

“Het Eurovisie Songfestival draait in de basis om mensen samenbrengen met behulp van muziek. Waarom zouden we het evenement dan niet delen met onze buurlanden? Vanuit Maastricht ben je zo bij het Drielandenpunt. Bezoekers hebben zo ook de kans om een uitstapje te maken naar België of Duitsland.”

Ook als het festival naar Rotterdam gaat, is Kurris er volgend jaar bij. “We hebben er 44 jaar op gewacht. Als ik er niet kan staan voor mijn stad, dan wel voor mijn land.”

MECC Maastricht: verrassende optie Het Maastrichts Expositie en Congrescentrum (MECC) mist ervaring in organiseren van grote muziekevenementen. Maar door de jaarlijkse organisatie van de Tefaf – de toonaangevende Europese kunstbeurs – lijkt de benodigde deskundigheid aanwezig. De infrastructuur in Limburg is in orde, maar een internationaal vliegveld bij de stad waar het Songfestival plaatsvindt – een eis van organisator EBU – ontbreekt. Wel zei MECC-directeur Rob van de Wiel drieduizend hotelkamers toe. In het MECC passen bijna 13.000 mensen. Het plafond is ruim 17 meter hoog. Dat kan een probleem zijn: EBU eist een plafondhoogte van 18 meter. Het MECC is een lege doos: een tribune en podium ontbreken en moeten dus worden gebouwd. Dat kost geld, maar kan ook een voordeel zijn: Maastricht kan de creativiteit de vrije loop laten.

De Nederlandse inzending van 2003, Esther Hart, over Rotterdam

Beeld ANP

Dat vindt ook Esther Hart (49), al ziet ze het evenement liever naar haar stad komen. Rotterdam Ahoy roept bij de zangeres bijzondere herinneringen op. In 2003 won ze er met haar optreden het Nationaal Song­festival. In dat jaar deed ze voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival, waar ze dertiende werd met ‘One More Night’. Voor het komende Song­festival is Rotterdam de logische keuze, vindt Hart.

“Alle faciliteiten zijn hier. Ahoy heeft niet alleen een geschikte concertzaal, maar ook veel zalen daar omheen. En er is een groot buitenterrein. Die ruimte heb je nodig, weet ik nog van toen. Die 42 deelnemers moeten allemaal een ­eigen kleedkamer krijgen. En dan heb je nog alle pers, waar plek voor nodig is. In Ahoy is die ruimte er.

“Maastricht vind ik een leuke stad, maar Rotterdam is een wereldstad, een bruisende stad. Rotterdam is ­booming. We staan in alle toplijsten van reisgidsen, er gebeurt gewoon een hoop. En dat is nodig, want alle bezoekers moet je twee weken zien te vermaken. Tevens is er buiten Rotterdam in de Randstad genoeg te doen. Fans kunnen een dagje langs het Van Gogh Museum in Amsterdam, om wat te noemen.

“Dan is er nog het transport. Fans moeten van over de hele wereld hier zien te komen. Maastricht mag het hart van Europa worden genoemd, vanuit de meeste landen reis je nog altijd sneller via Schiphol naar Rotterdam.”

Rotterdam Ahoy: ideale kandidaat Rotterdam Ahoy heeft een ­omvangrijk cv wat betreft het organiseren van muziekevenementen en concerten. Daarop staat onder meer het Junior ­Eurovisiesongfestival 2007 en de Europese MTV Awards 2016. Logistiek heeft Rotterdam het goed voor elkaar met twee internationale luchthavens in de buurt: Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. Ook heeft de stad een ruim aanbod aan hotels. Ahoy kan 11.000 en 12.000 ­bezoekers herbergen en beschikt net als het MECC in Maastricht over verschillende zalen voor de 1400 meereizende journalisten en de delegaties van 42 landen. De vrije hoogte van de zaal bedraagt 23 meter. Ahoy is voor de organisatie een veilige keuze: de zaal is in tegenstelling tot het MECC al ingericht en voorzien van een tribune en podium, om maar iets te noemen.

