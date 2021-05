Wonderkind Nizar El Manouzi heeft bij zijn Klokhuis-debuut meteen de juiste toon te pakken

Talent dat van iemand afspat: het werkt als een magneet en maakt nieuwsgierig naar wat iemands volgende stap wordt. Vorige week trad Mocro Maffia-acteur Nizar El Manouzi (24) in de voetsporen van Habtamu de Hoop (nu PvdA-Kamerlid) als nieuwe presentator van Klokhuis. Drieduizend medekandidaten had hij verslagen. Ook oud-Klokhuis-presentator Mustafa Marghadi kwam even in het nieuws met het bericht dat hij deze zomer gaat stoppen met zijn NOS-correspondentschap in Rome.

Klokhuis is kennelijk een mooie plek om het vak te leren. Het NPO Zapp-programma (NTR) informeert lagere schoolkinderen al sinds 1988 hoe de wereld in elkaar zit. Je leert er complexe zaken op een heldere en avontuurlijke manier uitleggen, en dat is de kern van de journalistiek.

Maandag lieten ze in een ijsjesfabriek stap voor stap zien hoe zo’n gekleurd raketje van de band afrolt, vrijdag togen ze naar een tentdoekfabriek om te onderzoeken hoe die weerbestendige stof gemaakt wordt. Tussendoor leggen ze in sketches wat uit over algoritmes, de opwarming van de aarde, belangen in de politiek. Wij thuis kijken er met lol naar en steken er altijd wat van op.

In het diepe

En Nizar El Manouzi? Die ging bij zijn debuut vorige week donderdag niet rustig naar een boomkwekerij of koekjesfabriek. Nee, hij mocht de G-kracht uitleggen via een ritje in de achtbaan en ervaren hoe straaljager­piloten trainen in de mensencentrifuge.

Die G-kracht, eigenlijk zwaartekrachtsversnelling, maakt je bij een middelpuntvliedende of opstijgende beweging vele malen zwaarder. Zat hij onder een bijna bewusteloos makende 6G nóg in de cabine. “Mijn hoofd wordt leeggezogen”, riep hij dapper. Al zijn bloed trok naar zijn benen, misselijk deed hij de cabine weer open.

Hij was in het diepe gesprongen. Niks zenuwen, hij vond meteen de toon om vanuit eigen interesse de materie uit te leggen. Ik dacht meteen: logisch, na wat ik over hem gelezen heb. Die jongen is een soort wonderkind. Studeert geneeskunde én filosofie, omdat hij ook over medisch-ethische dilemma’s en begrippen als sterfelijkheid wil nadenken.

Hij doet er twee masters bij, gezondheidsbeleid en media & creative industries, ging in de universiteitsraad en werd voortrekker van een diversiteitswerkgroep binnen het Erasmus MC. Acteert al sinds de Vrije School, speelde in de film Catacombe en de series Gappies en Centraal, en speelde een rechercheur in Mocro Maffia. Voetbalt bovendien in het eerste team van de Rotterdamse club VVOR.

Kwestie van plannen

Hij zal wel een heel ambitieuze individualist zijn die voor anderen geen tijd heeft, kun je invullen.

Nee dus, deze familiejongen kookt op zijn verjaardag altijd een avondmaal in de Pauluskerk voor mensen die dat nodig hebben. Hij studeerde twee keer per week samen met zijn vader in de universiteitsbieb toen die aan zijn doctoraat werkte. Drie keer per jaar gaan ze naar familie in Marokko, en sinds zijn zestiende neemt hij dan mensen, nu studenten, mee om hen een andere kijk op Marokko te gunnen. Via zijn familie biedt hij hen een sociale ingang in de cultuur, vertelt hij in een Open Rotterdam-promofilmpje.

Het duizelt me bijna van al die potentie. “Kwestie van goed plannen”, noemt hij het. Als ik Klokhuis was, had ik deze toekomstige kinderarts er ook uitgepikt. Al is het maar voor even.

