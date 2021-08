Wint cabaretier Lisa Loeb De slimste mens? ‘Mijn hele leven is een voorbereiding geweest op die quiz’

Ze mag er natuurlijk niks over zeggen, anders is ze ‘zwaar de sjaak’, maar als we cabaretier Lisa Loeb (32) bellen, zijn de opnames van de finaleweek van De slimste mens al achter de rug. Zij weet wie er heeft gewonnen.

Vanaf maandag kan de kijker zien hoe Loeb het opneemt tegen onder anderen dichter Joost Oomen en PowNed-verslaggever Bram Douwes. Die finaleweek kan verraderlijk zijn, weet Loeb. “Snollebollekes-zanger Rob Kemps won vorig jaar, terwijl hij het laagst geplaatst stond. Hij wist de vijf laatste afleveringen te overleven. Ik kom pas vrijdag in de echte finale. Dus heb ik een tactisch voordeel.”

‘Ik vond leren leuk’

Dit achttiende seizoen van de quiz De slimste mens – waarin het gaat om kennis en tactiek, en om kunnen associëren – is na het NOS Journaal het best bekeken programma op tv. De kijkcijfers schommelen rond de 1,5 miljoen kijkers. In elke uitzending doen er drie kandidaten mee, bekende en minder bekende Nederlanders.

Loeb viel op door haar enorme kennis van ongeveer alles. Eigenlijk, zegt ze, is haar hele leven tot nu toe een voorbereiding geweest voor De slimste mens. “De manier van denken in dit spel is precies hoe mijn brein werkt. Associatief. Ik ben cabaretier, dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, worden bij mij een grap. En die kennis, tsja, ik heb op het gymnasium gezeten, en ik vond leren heel leuk.”

Oedipuscomplex en de Kardashians

Voor vragen over het oedipuscomplex draaide ze haar hand niet om (‘wist ik nog van Grieks’), maar ook alle leden van de Kardashian-familie wist ze te noemen. Hoge of lage cultuur, ze is van alle markten thuis.

Waar Loeb als deelnemer ook door uitblonk was haar zelfspot. Ze vertelde in een van de uitzendingen dat ze op het Amsterdamse Vossius Gymnasium zat, ‘de school van Gerard Reve, Arnon Grunberg en Lisa Loeb’. En op haar website staan al haar onderscheidingen ordelijk op een rijtje: de publieksprijs van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, twee Annie M.G. Schmidtprijs-nominaties voor het beste theaterlied en zwemdiploma’s A en B.

Openheid over haar angststoornis

Veel kijkers hadden een mening over haar optreden in De slimste mens, soms kreeg ze op haar Instagramaccount wel driehonderd berichten per dag. Over haar gebit, of ze geen beugel kon nemen, maar ook over haar angststoornis schreven mensen haar. “Mensen vinden het fijn dat ik erover vertelde en daar desondanks durfde te zitten. Ik slik nu vier jaar medicijnen, en heb mijn angsten en depressie onder controle. In mijn eerste solovoorstelling die ik vanaf september ga spelen, gaat het er ook over.”

De kaartverkoop voor die voorstelling Extase – ‘een hypermuzikale cabaretvoorstelling’ – loopt sinds haar optreden bij De slimste mens als een trein. Zit daar nog een scène in over De slimste mens? “Ja, van die aflevering waarin ik onverwacht met mijn ex, sportverslaggever Milan van Dongen, zat, daar maak ik nog een scène van.” In de uitzending zei Loeb dat ze tien jaar geleden een halfjaar een relatie hadden, ‘maar het voelde als een eeuwigheid’. Of hij het al weet, van die scène. “Nee, nog niet.”

De finale van De slimste mens (KRO-NCRV) is komende week elke werkdag te zien om 20.40 uur op NPO2.

