Wim T. Schippers met de T van Terecht

Als kind wilde ik ooit een muziekstuk componeren vol ‘onverwachte noten’. Zoveel klassieke muziek eindigt in ta taaaaaa – dadaaaaa, van hoog naar laag. Waarom zo, als het ook anders kan?

Blijkt dat het mantra van kunstenaar, schrijver, dichter en televisiemaker Wim T. Schippers. Hij is de maffe genius met wie mijn generatie opgroeide: als de stem van Ernie naast Bert, en met VPRO-serie We zijn weer thuis bijvoorbeeld.

Schrijver en komiek Ronald Snijders maakte een passend rodedraadloze jubileumdocumentaire over hem: 80 jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers (VPRO), en die werkte lekker bevrijdend.

De gedachte ‘kan het ook anders’ kan namelijk altijd. Waarom een Tour de France in Denemarken beginnen? Nou, bijvoorbeeld omdat Parijs-Dakar (tegenwoordig de Dakar-rally) na Argentinië, Chili, Peru en Bolivia nu gereden wordt in Saudi-Arabië. Zie je wel dat de wereld logica bezit.

Doos schoenen

Snijders komt aan bij de kunstenaar thuis, die daar niet op zit te wachten. “O, heb je een doos schoenen bij je?”, reageert Schippers op de taartdoos van patisserie Holtkamp. Een taart van een drol, vrij vertaald naar het metershoge kunstwerk Stationnement Gênant (De Drol) die bij omroep VPRO in de tuin staat. “Iets belangrijks waarmee we dagelijks te maken hebben”, legde de kunstenaar uit. Hij vond zijn eigen drolsculptuur toch stukken beter gevormd.

Snijders probeert nog wat. “Hoe was je jeugd tot nu toe?” De op 1 juli 80-jarige Schippers: “Gaat je geen reet aan.” Oeps. Voor een man die met zijn werk de saaie dingen herwaardeert en zich buigt over ‘waarachtige oninteressantie’, is hij bijzonder kribbig. (Je zou denken: ontspan, niets doet ertoe). Ik snap het wel, hij wordt al zo vaak niet begrepen.

Neem nou mijn zinnetje ‘niets doet ertoe’. Bij hem is niets iets. Hij tekende ooit zestig ‘vormen van niks’: lege passe-partouts. De eerste vrouw ter wereld die ‘met niets aan’ op tv kwam – de naakte Phil Bloom in zijn programma Hoepla (1967) – veroorzaakte een internationale rel. Of zijn kunstwerk Negatieve bijdrage (1969). Hij maakte een kuil die de entree van een gebouw flink belemmerde. Een geweldig commentaar op de wereld: miljoenen mensen en instanties leveren in het dagelijks leven een negatieve bijdrage. Poetin. Tata Steel. De Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Hij bedacht ook al kunstwerken ‘ter stadsontsiering en verkeersbemoeilijking’, leest Snijders voor. Genoeg werkelijkheden waarop die een commentaar zijn.

Absurd

Kunst is een oefening in mogelijkheden. Pindakaas op een museumvloer aanbrengen en voor een kwart miljoen gulden verkopen: Wim T. Schippers deed het. Mensen protesteerden dat die onzin van hun belastinggeld was aangekocht. Hij laat gewoon zien dat het anders kan, inclusief genoeg verkochte kaartjes, en doet er niemand kwaad mee.

Wat zo’n overzichtsfilm al niet kan doen. Het rondje zappen na afloop bekeek ik door een andere bril. Al eens Race om de Ringen gezien van Beau van Erven Dorens op RTL4? Zes verloofde stellen krijgen alvast twee ringen die ze in een woestijnreis door Jordanië moeten zien te behouden, om de huwelijksreis van hun dromen te winnen. Ergo: ze gaan trouwen maar hebben de ringen al; ze willen de reis winnen terwijl ze al reizen. Wat is de werkelijkheid toch absurd.

