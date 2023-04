Wim Kieft sloeg de gevoelsplank helemaal mis

Toen donderdagavond de commentator bij Veronica zijn verslag begon met: “Feyenoord staat vanaf de eerste minuut in de overlevingsmodus” waren er hier op de bank al duizend doden gestorven. Waarom je clubsupporter zou willen zijn, het blijft een fenomeen. Het is een zelfverkozen lijden waar je zo een dramatische musical over maakt. ‘O mijn Heer, hij mist alweer!’.

Analist Wim Kieft was na afloop van de verloren kwartfinale Europa League tegen AS Roma de nuchterheid zelve. “Ik heb enorm genoten van de wedstrijd, daar gaat het uiteindelijk toch om?” Maar hij is een professionele kijker. Afgestompt dus. Want hoor hoe Kieft het noemde, als je had gewild dat Feyenoord zou winnen: “Een beetje chauvinistisch.” Nou ja. Waarom zou je clubs dan überhaupt nog koppelen aan een stad of land? Kieft sloeg de gevoelsplank even helemaal mis, zoals hij de uitslag prima vond gezien het sterke eindspel van Roma.

In ons eigen thuisvak zullen we nooit zo zakelijk naar een wedstrijd met Feyenoord kijken. Dan is er niets meer aan.

Monter vooruitkijken

Gelukkig wist aanvoerder Kökçü na afloop, in gesprek met de invoelende verslaggeefster Noah Vahle, al weer monter vooruit te kijken naar zondag. Dan moet de club tegen Utrecht, op weg naar de zich aftekenende landstitel. Of zou er eind mei toch nog een verlaat verjaarsgeschenk in zitten voor Willem-Alexander, die in de postcast Door de ogen van de koning uit de kast kwam als Ajax-fan? Rotterdam laat de koning aanstaande donderdag misschien winnen bij het koekhappen, maar dát cadeau gunnen ze hem natuurlijk nooit.

Over cadeaus gesproken, wie zichzelf trakteert op een abonnement op Apple TV, verwent zichzelf met de leukste serie over voetbal ooit: Ted Lasso. Hij gaat over een kwakkelende Engelse voetbalclub waar een Amerikaanse trainer (Lasso) neerstrijkt, die niets van Europees voetbal snapt. Maar wel hartveroverend eerlijk, grappig en ad rem is. De dialogen in de serie zijn briljant, ook omdat aan ieder personage een prettig steekje los is. Kijk en bezwijk.

Het derde seizoen is nu in volle gang en Lasso-fans leven van woensdag naar woensdag: Apple TV gooit heel ouderwets iedere week een nieuw brokje naar de hongerige doch dankbare kijkers. Aan het oordeel twee jaar geleden in deze krant over seizoen 1 – ‘in Ted Lasso is alles perfect’ – is geen grassprietje veranderd.

Aflevering die in Amsterdam speelt

Met deze woensdag misschien wel de beste aflevering van allemaal. Hij speelt in Amsterdam en grote kans dat burgemeester Femke Halsema tijdens het kijken de kaken meer dan gebruikelijk op elkaar klemde. Want deze episode kan zomaar het afremmende effect tenietdoen dat Amsterdam beoogt met de campagne Stay Away, gericht op de overlast van het toerisme.

Of nee, misschien moet ik de Var naar deze laatste regel laten kijken: de nieuwste Ted Lasso-aflevering is Amsterdam-promotie zoals je hem wél wilt hebben. De hoofdstad schittert erin als een aangename wereld vol aardige mensen, cultuur, kwaliteit, de magie van Van Gogh, coole jazz, een homovriendelijk uitgaansleven en zelfs met een galante ridder (een prachtrol voor Matteo van der Grijn), niet op een wit paard maar op een hippe woonboot.

En de makers dragen ook de boodschap over dat je in Amsterdam zomaar tegen een fietser op knalt. Hoe behulpzaam wil je het hebben?

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.