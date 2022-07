Willeke Alberti zegt adieu in majeur, in een gouden glitterjurk midden tussen haar fans

De koningin van het Nederlandse lied stond dinsdagavond in een gouden glitterjurk van Addy van den Krommenacker te stralen in het Koninklijk Concertgebouw. Glitterjurken passen niet echt bij Willeke Alberti, het was zelfs de eerste keer dat ze er eentje aan had, vertelde ze. Maar voor deze gelegenheid was het de enige juiste japon. Want Willeke nam afscheid, en als iemand een afscheid in schitterend goud verdient dan is zij het wel.

Alberti is nu 77 jaar en staat al 65 jaar op de bühne. Op de heetste dag van het jaar zweepte de zangeres de bomvolle Grote Zaal met fans op en overwon zij met bewonderenswaardige energie de recordtemperatuur. Het was haar allerlaatste grote soloconcert, maar gedurende de avond werd meer dan eens benadrukt dat Alberti niet stopt met zingen. Als collega’s haar uitnodigen zal ze met plezier een gastrol vervullen op hun concerten, en uiteraard blijft ze optreden voor ouderen in zorgcentra.

Zonder tranen

Dat we haar en die onnavolgbare stem dus toch nog kunnen meemaken de komende jaren, maakte het afscheid minder zwaar. Niet zo definitief en droef als dat van haar generatiegenoot Rob de Nijs vorige maand. De Nijs was aanwezig, net als veel anderen uit het vak. Het werd een adieu in majeur dus, zonder veel tranen en met dankbaarheid harerzijds voor de lange carrière die ze gehad heeft.

Alberti maakte haar entree niet via de beruchte grote trap, maar vanachter uit de zaal. Ze schreed door het middenpad en was meteen daar waar ze het liefste is, midden tussen haar trouwe fans. Het publiek rees massaal uit de stoelen om haar te verwelkomen. En het opkomstlied Ik ben er nog was eigenlijk meteen een statement, een ontkrachting van het woord ‘afscheid’.

Het unieke Alberti-geluid bleek nog helemaal intact. Beeld Govert Driessen

De grote kracht van Alberti is dat ze in een oogwenk kan schakelen tussen ongecompliceerde feestmuziek (Reisje langs de Rijn) en introspectieve luisterliedjes. Een vroeg hoogtepunt van dat laatste was Dat ik je zie. Het unieke Alberti-geluid, dat aan de snaren van je hart trekt, bleek nog helemaal intact. Zoals ook in het prachtige Om niet alleen te zijn, dat ze ooit samen met Jenny Arean zong.

Zonder oortjes in

Veel van haar componisten en tekstschrijvers – zoals Tonny Eyk, Peter van Asten en Carmen Sars – waren in de zaal aanwezig en werden uitvoerig door haar bedankt. Er is door hen dan ook prachtig materiaal gemaakt, waarmee Alberti nog maar eens groots uitpakte. Zoals Dans me gek van Sars dat Alberti in de hitte besloot met een energieke dans.

Met haar vertrouwde bandleden en belangrijke geluidsman als basis zong Alberti zonder oortjes in (ze wil maximaal contact met het publiek) loepzuiver en soepel een programma van anderhalf uur. Meerdere malen maakte ze een tocht door de wandelgangen tussen de rijen. Terug op het podium was Telkens weer de officiële afsluiting. Na de schitterende toegift Het is nooit te laat verliet ze via de grote trap voor de laatste keer het Concertgebouw.

Lees ook:

Het geheim van de stem van Willeke Alberti

Zangles was niet aan haar besteed, aan repeteren heeft ze een broertje dood en ze heeft nul techniek. Toch zingt Willeke Alberti (bijna 75) al zestig jaar lang op topniveau. Hoe ervaart zij dat zingen zelf, en hoe komt het dat haar stem nog altijd zoveel mensen weet te raken? Een duik in de stembanden van Willeke.