Wilde popzanger en wijze raadgever: Nick Cave spreekt in Amsterdam

De man die meer dan twintig platen maakte, komt niet om te zingen. Als Nick Cave vrijdagavond het podium van het Concertgebouw in Amsterdam betreedt, is dat om te praten. Cave kennende, gaat de Australische zanger (62) met het publiek in gesprek over de grote vragen des levens. Aanleiding is de publicatie van het boek Faith, Hope and Carnage (‘Geloof, hoop en bloedbad’), waarin Cave aan de Ierse journalist Sean O’Hagan zijn levensverhaal vertelt.

Natuurlijk zijn er mensen die vinden dat Cave het maar beter bij de muziek kan houden, weet bewonderaar Henk Mulder. “Maar ik vind het prachtig hoe hij zijn publiek letterlijk en figuurlijk de hand reikt. In een wereld die tegenstellingen uitvergroot, probeert hij mensen bij elkaar te brengen.”

Die interactie met het publiek is iets van de laatste jaren. Op een website publiceert Cave The Red Hand Files, waarin hij antwoordt op brieven en e-mails die hij ontvangt, vaak over diep persoonlijke zaken. Cave begon ermee na het overlijden van zijn zoon; de toen vijftienjarige Arthur viel in 2015 van een klif. Het verdriet daarover verwerkte Cave op zijn volgende platen en toonden hij en zijn vrouw in een documentaire.

Caves baritonstem en de minimale muzikale omlijsting geven een plaat als Skeleton Tree (2016) een diep somber karakter. Maar veel luisteraars bleken er herkenning in te vinden, zij lieten Cave weten dat ze met hem meevoelden. Sindsdien publiceert hij op gezette tijden een antwoord op een van de vele brieven en e-mails die hij ontvangt.

Verdriet transformeren in schoonheid

“Hoe hij het verlies weet te transformeren in kracht en schoonheid, dat vind ik heel inspirerend”, zegt ‘groot fan’ Els Claassen. “Ik ken niets wat daarop lijkt.” Zeker, zegt Claassen, het werk van Cave is doorgaans donker en droevig. “Maar ik werk in de geestelijke gezondheidszorg, dus ik vind zaken niet snel zwaar. Bovendien hoor ik in zijn muziek een ontsnapping uit de zwaarte. Er zit veel woede en boosheid in zijn werk, maar er gloort altijd hoop. Dat lijkt me iets religieus.”

Dat religieuze zag Henk Mulder, in het dagelijks leven ambtenaar bij het ministerie van landbouw en natuur, ook bij de optredens van Cave in Berlijn en Parijs die hij bezocht. “Hij is bijna een prediker, als een hogepriester staat hij voor het publiek. En als hij dan zingt dat hij niet gelooft in een interveniërende God, kan ik me daar helemaal in vinden.”

Een van de recente bijdragen aan The Red Hand Files is een antwoord op een brief van een ongeneeslijk zieke vrouw die Cave bedankt voor zijn woorden en zijn muziek. ‘De prachtige schoonheid van je brief, de helderheid en humor ervan, en de waardigheid en dankbaarheid voor de wereld die eruit spreekt, bracht me terug bij mezelf’, schrijft Cave. ‘Met verdriet en bewondering hoorde ik er de stem in van iemand die sterft te midden van het leven, in plaats van bij het leven vandaan.’

Een vraag aan Cave moet wel een goede vraag zijn

Na het concert in Berlijn, zegt Henk Mulder, was hij zó lyrisch dat zijn vrouw hem aanmoedigde ook een vraag in te sturen voor The Red Hand Files. “Ik ben dat nog steeds van plan”, zegt hij. “Maar ik kom er niet uit. Als je Nick Cave een vraag stelt, moet het wel een echt goede vraag zijn, vind ik.”

Els Claassen mailde Cave ooit de vraag hoe het hem was gelukt zijn verslavingen te overwinnen. Een antwoord kreeg ze niet. “Dat is natuurlijk jammer, maar hij krijgt veel vragen. De zorgvuldigheid waarmee hij antwoordt, vind ik heel mooi. Hij stelt zich op als een echt mens en hij neemt de tijd. Kom daar nog maar eens om.”

Zelf zei Cave recentelijk dat de dood van zijn zoon hem de ogen heeft geopend voor de wereld om hem heen. “Het heeft ervoor gezorgd dat ik mensen nu zie als individuen die lijden, die gebroken zijn. Ik zie hoe hachelijk het leven is. Dat heeft mijn kijk op de zaken volledig veranderd, het heeft ervoor gezorgd dat ik mensen, alle mensen, kan begrijpen en respecteren.”

‘Cave maakt het christendom acceptabel’ Het werk van Nick Cave, zegt theoloog en muziekkenner Fred Omvlee, zit vol Bijbelse taal. “Dat fascineert mij. Als hij zingt over een gruwelijke god, zoals we die kennen uit het Oude Testament, doet hij dat oprecht én als een spel. Hij neemt het christelijk geloof duidelijk serieus, maar is er ook dubbelzinnig over. Dat vind ik heerlijk.” Caves vragenrubriek The Red Hand Files heeft een pastorale functie, ziet Omvlee. “Hij geeft eerlijke, kwetsbare antwoorden, als een wijze oude broer. Dat hoop ik ook te kunnen doen als geestelijk verzorger. Het werk van Nick Cave is soms wat te moeilijk en te intellectueel voor mijn smaak, maar voor highbrow cultuurliefhebbers maakt hij het christendom acceptabel. Voor hen is hij een profeet. Dat is wat iedere dominee ook hoopt te bereiken.”

